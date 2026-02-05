Météo. Pluies et averses sur le nord du pays ce jeudi 5 février, avec des températures globalement en hausse

Le parc éolien Jbel Lahdid devra produire environ 952 GWh par an, soit la consommation électrique d’une ville de 1,2 million d’habitants.

- Pluies et averses localement importantes sur le Rif, le Tangérois, Loukkos, le Gharb et le Saiss.

- Pluies sur le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines, Oulmès et par endroits sur les plaines nord.

- Formations brumeuses matinales sur les plaines nord et centre et le Nord des provinces sud.

- Faibles pluies sur le Haut Atlas, les régions centre et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, les côtes au Nord d’Essaouira, le Rif, l’Atlas et l’Oriental.

- Chasse-poussières sur l’Oriental et l’extrême sud du pays.

- Température minimale de l’ordre de -1/5 °c sur l’Atlas, de 4/10°c sur le Rif, les Hauts plateaux et es versants est de l’Atlas, de 14/17°c près des côtes et de 10/14°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, localement agitée à forte sur l’Est, forte à très forte entre Cap Spartel et Cap Ghir, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune, agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 5 février 2026:

- Oujda min 14 max 21

– Bouarfa min 7 max 21

– Al Hoceima min 14 max 20

– Tétouan min 14 max 16

– Sebta min 16 max 17

– Mellilia min 13 max 19

– Tanger min 13 max 16

– Kénitra min 15 max 19

– Rabat min 14 max 18

– Casablanca min 15 max 19

– El Jadida min 16 max 20

– Settat min 12 max 18

– Safi min 15 max 19

– Khouribga min 10 max 16

– Béni Mellal min 8 max 18

– Marrakech min 10 max 21

– Meknès min 12 max 19

– Fès min 12 max 20

– Ifrane min 7 max 10

– Taounate min 13 max 18

– Errachidia min 7 max 24

– Ouarzazate min 5 max 24

– Agadir min 13 max 20

– Essaouira min 15 max 18

– Laâyoune min 10 max 22

– Es-Semara min 12 max 27

– Dakhla min 11 max 20

– Aousserd min 15 max 31

– Lagouira min 14 max 24

– Midelt min 10 max 19