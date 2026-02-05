Météo. Pluies et averses sur le nord du pays ce jeudi 5 février, avec des températures globalement en hausse

Société

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 5 février 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/02/2026 à 06h01

- Pluies et averses localement importantes sur le Rif, le Tangérois, Loukkos, le Gharb et le Saiss.

- Pluies sur le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines, Oulmès et par endroits sur les plaines nord.

- Formations brumeuses matinales sur les plaines nord et centre et le Nord des provinces sud.

- Faibles pluies sur le Haut Atlas, les régions centre et la Méditerranée.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, les côtes au Nord d’Essaouira, le Rif, l’Atlas et l’Oriental.

- Chasse-poussières sur l’Oriental et l’extrême sud du pays.

- Température minimale de l’ordre de -1/5 °c sur l’Atlas, de 4/10°c sur le Rif, les Hauts plateaux et es versants est de l’Atlas, de 14/17°c près des côtes et de 10/14°c partout ailleurs.

- Température diurne en hausse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, localement agitée à forte sur l’Est, forte à très forte entre Cap Spartel et Cap Ghir, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune, agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Averses, fortes pluies et rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 5 février 2026:

- Oujda min 14 max 21

Bouarfa min 7 max 21

Al Hoceima min 14 max 20

Tétouan min 14 max 16

Sebta min 16 max 17

Mellilia min 13 max 19

Tanger min 13 max 16

Kénitra min 15 max 19

Rabat min 14 max 18

Casablanca min 15 max 19

El Jadida min 16 max 20

Settat min 12 max 18

Safi min 15 max 19

Khouribga min 10 max 16

Béni Mellal min 8 max 18

Marrakech min 10 max 21

Meknès min 12 max 19

Fès min 12 max 20

Ifrane min 7 max 10

Taounate min 13 max 18

Errachidia min 7 max 24

Ouarzazate min 5 max 24

Agadir min 13 max 20

Essaouira min 15 max 18

Laâyoune min 10 max 22

Es-Semara min 12 max 27

Dakhla min 11 max 20

Aousserd min 15 max 31

Lagouira min 14 max 24

Midelt min 10 max 19

