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Météo. Pluies et averses étendues ce dimanche 22 mars, avec des vents forts sur le Nord et le Sud

Tafraout, à 107 km de Tiznit. Perché à 1.200 mètres d'altitude dans l'Anti-Atlas, ce village de 6.500 habitants est la "capitale" de la célèbre tribu des Ammeln, dont les membres sont très connus pour leur sens des affaires et leur dynamisme commercial. 

Tafraout, à 107 km de Tiznit. Perché à 1.200 mètres d'altitude dans l'Anti-Atlas, ce village de 6.500 habitants est la capitale de la célèbre tribu des Ammeln, dont les membres sont très connus pour leur sens des affaires et leur dynamisme commercial.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 22 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/03/2026 à 06h00

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Pluies et averses avec risque d’orages sur Rehamna, Doukkala, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saiss, l’Oriental, le Moyen Atlas et le Rif.

- Pluies éparses sur les plaines atlantiques nord et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-est et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -5/1°C sur l’Atlas, de 3/8°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 14/16°C localement sur les provinces du Sud et de 9/13°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les plaines centre, l’Atlas et le Nord des provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Tarfaya, et agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 22 mars 2026:

Oujda min 10 max 18

Bouarfa min 10 max 19

Al Hoceima min 13 max 16

Tétouan min 10 max 14

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 12 max 16

Tanger min 13 max 16

Kénitra min 12 max 22

Rabat min 13 max 21

Casablanca min 15 max 22

El Jadida min 10 max 22

Settat min 10 max 20

Safi min 10 max 22

Khouribga min 7 max 17

Béni Mellal min 9 max 20

Marrakech min 9 max 21

Meknès min 11 max 20

Fès min 11 max 18

Ifrane min 4 max 11

Taounate min 12 max 21

Errachidia min 10 max 23

Ouarzazate min 5 max 18

Agadir min 15 max 22

Essaouira min 14 max 20

Laâyoune min 15 max 24

Es-Semara min 14 max 27

Dakhla min 17 max 22

Aousserd min 15 max 27

Lagouira min 18 max 22

Midelt min 6 max 15

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/03/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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