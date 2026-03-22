Météo. Pluies et averses étendues ce dimanche 22 mars, avec des vents forts sur le Nord et le Sud

- Temps assez froid sur l’Atlas.
- Pluies et averses avec risque d’orages sur Rehamna, Doukkala, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saiss, l’Oriental, le Moyen Atlas et le Rif.
- Pluies éparses sur les plaines atlantiques nord et le Nord-ouest des provinces sahariennes.
- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Sud-est et les provinces du Sud avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de -5/1°C sur l’Atlas, de 3/8°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 14/16°C localement sur les provinces du Sud et de 9/13°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur les plaines centre, l’Atlas et le Nord des provinces sahariennes et en légère baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Tarfaya, et agitée sur le reste du littoral.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 22 mars 2026:
– Oujda min 10 max 18
– Bouarfa min 10 max 19
– Al Hoceima min 13 max 16
– Tétouan min 10 max 14
– Sebta min 14 max 16
– Mellilia min 12 max 16
– Tanger min 13 max 16
– Kénitra min 12 max 22
– Rabat min 13 max 21
– Casablanca min 15 max 22
– El Jadida min 10 max 22
– Settat min 10 max 20
– Safi min 10 max 22
– Khouribga min 7 max 17
– Béni Mellal min 9 max 20
– Marrakech min 9 max 21
– Meknès min 11 max 20
– Fès min 11 max 18
– Ifrane min 4 max 11
– Taounate min 12 max 21
– Errachidia min 10 max 23
– Ouarzazate min 5 max 18
– Agadir min 15 max 22
– Essaouira min 14 max 20
– Laâyoune min 15 max 24
– Es-Semara min 14 max 27
– Dakhla min 17 max 22
– Aousserd min 15 max 27
– Lagouira min 18 max 22
– Midelt min 6 max 15