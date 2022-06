Fès. Les Saadiens prennent la ville en 1554, qu'ils disputent aux Turcs d'Alger, qui s'en emparent une nouvelle fois en 1576. Les Saadiens font alors de Marrakech leur capitale et le stratagème turc est déjoué par Ahmed al-Mansour, lors de la bataille des Trois Rois, en 1578.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de météorologie pour le jeudi 23 juin 2022.

- Des foyers nuageux instables seront à l'origine d’ondées éparses et d’orages par endroits dans les Haut et Moyen Atlas et l'Oriental.

- Des nuages à basse altitude circuleront le long des côtes ce matin et la nuit suivante, et s’accompagneront de bancs de brume par endroits.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits dans le nord du Sahara.

- Les températures du jour sont en légère hausse par rapport à hier.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée dans le détroit, agitée entre Tanger et Casablanca et peu agitée à agitée dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 23 juin 2022.



Oujda : min (+18°C) ; max (+27°C)

Bouarfa : min (+23°C) ; max (+35°C)

Al Hoceïma : min (+19°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+29°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+23°C)

Mellilia : min (+18°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+27°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+25°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+26°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+26°C)

Settat : min (+15°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+16°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+15°C) ; max (+30°C)

Beni Mellal : min (+17°C) ; max (+31°C)

Marrakech : min (+18°C) ; max (+32°C)

Meknès : min (+15°C) ; max (+30°C)

Fès : min (+16°C) ; max (+30°C)

Ifrane : min (+11°C) ; max (+27°C)

Taounate : min (+18°C) ; max (+30°C)

Errachidia : min (+21°C) ; max (+35°C)

Ouarzazate : min (+18°C) ; max (+37°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+29°C)

Smara : min (+17°C) ; max (+32°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+23°C) ; max (+37°C)

Lagouira : min (+24°C) ; max (+27°C).