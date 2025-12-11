Société

Météo. Nuages et pluies sur le Nord-Ouest, l’Atlas et le Sud-Est ce jeudi 11 décembre, avec de la neige sur le Haut-Atlas

Kasbah de Tizourgane (Anti-Atlas, province de Chtouka-Aït Baha). Son grenier fortifié, patrimoine qui date du XIIIe siècle, est alimenté par des cultures en terrasse. Seules une cinquantaine de maisons s'y trouvent, sur un sommet d'une altitude de 1.150 mètres, entre Aït Baha et Tafraout. 

Kasbah de Tizourgane (Anti-Atlas, province de Chtouka-Aït Baha). Son grenier fortifié, patrimoine qui date du XIIIe siècle, est alimenté par des cultures en terrasse. Seules une cinquantaine de maisons s'y trouvent, sur un sommet d'une altitude de 1.150 mètres, entre Aït Baha et Tafraout.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 11 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/12/2025 à 06h00

- Temps passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Sud-Est et les plaines atlantiques nord avec quelques gouttes de pluie.

- Quelques flocons de neige sur le Haut Atlas la matinée.

- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les provinces Sud.

- Tendance de la température maximale à la hausse sur les plaines atlantiques Nord et Centre, l’Atlas, le Saiss, la Méditerranée, et à la baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte à localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour.

Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 11 décembre 2025:

Oujda min 6 max 17

Bouarfa min 5 max 11

Al Hoceima min 9 max 17

Tétouan min 9 max 19

Sebta min 13 max 16

Mellilia min 8 max 17

Tanger min 11 max 16

Kénitra min 8 max 19

Rabat min 12 max 18

Casablanca min 10 max 17

El Jadida min 6 max 18

Settat min 9 max 16

Safi min 7 max 19

Khouribga min 6 max 13

Béni Mellal min 8 max 13

Marrakech min 7 max 16

Meknès min 6 max 14

Fès min 5 max 15

Ifrane min -1 max 8

Taounate min 7 max 16

Errachidia min 6 max 12

Ouarzazate min 1 max 13

Agadir min 8 max 18

Essaouira min 8 max 19

Laâyoune min 9 max 24

Es-Semara min 11 max 23

Dakhla min 15 max 21

Aousserd min 12 max 27

Lagouira min 15 max 29

Midelt min 2 max 9

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/12/2025 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: activités humaines et bouleversement climatique menacent les zones humides les mieux préservées d’Équateur

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: les inondations dévastatrices illustrent un autre effet du réchauffement climatique

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Des milliers de milliards de dollars évaporés: ce que coûte le changement climatique à la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

COP30: un accord modeste adopté à Belém, sans sortie des énergies fossiles

Articles les plus lus

1
Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts, 16 blessés et des négligences qui interrogent
2
Historique: le Maroc remporte la bataille du caftan à l’Unesco
3
«La faute à la qualité du bâti et au non respect de la loi»: désolation après la mort de 19 personnes dans l’effondrement de deux immeubles à Fès
4
Caftan marocain: comment Alger a transformé l’UNESCO en arène politique et a subi un cuisant revers
5
Connaissez-vous l’ODM?
6
Inscription du Caftan au patrimoine de l’UNESCO: quand Alger se ridiculise à New Delhi
7
Effondrement de deux immeubles à Fès: le bilan s’alourdit à 19 morts et 16 blessés
8
La grande thésaurisation: pourquoi le cash résiste à toutes les réformes?
Revues de presse

Voir plus