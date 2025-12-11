Météo. Nuages et pluies sur le Nord-Ouest, l’Atlas et le Sud-Est ce jeudi 11 décembre, avec de la neige sur le Haut-Atlas

- Temps passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Sud-Est et les plaines atlantiques nord avec quelques gouttes de pluie.
- Quelques flocons de neige sur le Haut Atlas la matinée.
- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.
- Rafales de vent parfois assez fortes sur les provinces Sud.
- Tendance de la température maximale à la hausse sur les plaines atlantiques Nord et Centre, l’Atlas, le Saiss, la Méditerranée, et à la baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte à localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour.
Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 11 décembre 2025:
— Oujda min 6 max 17
— Bouarfa min 5 max 11
— Al Hoceima min 9 max 17
— Tétouan min 9 max 19
— Sebta min 13 max 16
— Mellilia min 8 max 17
— Tanger min 11 max 16
— Kénitra min 8 max 19
— Rabat min 12 max 18
— Casablanca min 10 max 17
— El Jadida min 6 max 18
— Settat min 9 max 16
— Safi min 7 max 19
— Khouribga min 6 max 13
— Béni Mellal min 8 max 13
— Marrakech min 7 max 16
— Meknès min 6 max 14
— Fès min 5 max 15
— Ifrane min -1 max 8
— Taounate min 7 max 16
— Errachidia min 6 max 12
— Ouarzazate min 1 max 13
— Agadir min 8 max 18
— Essaouira min 8 max 19
— Laâyoune min 9 max 24
— Es-Semara min 11 max 23
— Dakhla min 15 max 21
— Aousserd min 12 max 27
— Lagouira min 15 max 29
— Midelt min 2 max 9