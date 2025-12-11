Météo. Nuages et pluies sur le Nord-Ouest, l’Atlas et le Sud-Est ce jeudi 11 décembre, avec de la neige sur le Haut-Atlas

Kasbah de Tizourgane (Anti-Atlas, province de Chtouka-Aït Baha). Son grenier fortifié, patrimoine qui date du XIIIe siècle, est alimenté par des cultures en terrasse. Seules une cinquantaine de maisons s'y trouvent, sur un sommet d'une altitude de 1.150 mètres, entre Aït Baha et Tafraout. . DR

- Temps passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Sud-Est et les plaines atlantiques nord avec quelques gouttes de pluie.

- Quelques flocons de neige sur le Haut Atlas la matinée.

- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les provinces Sud.

- Tendance de la température maximale à la hausse sur les plaines atlantiques Nord et Centre, l’Atlas, le Saiss, la Méditerranée, et à la baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte à localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 11 décembre 2025:

— Oujda min 6 max 17

— Bouarfa min 5 max 11

— Al Hoceima min 9 max 17

— Tétouan min 9 max 19

— Sebta min 13 max 16

— Mellilia min 8 max 17

— Tanger min 11 max 16

— Kénitra min 8 max 19

— Rabat min 12 max 18

— Casablanca min 10 max 17

— El Jadida min 6 max 18

— Settat min 9 max 16

— Safi min 7 max 19

— Khouribga min 6 max 13

— Béni Mellal min 8 max 13

— Marrakech min 7 max 16

— Meknès min 6 max 14

— Fès min 5 max 15

— Ifrane min -1 max 8

— Taounate min 7 max 16

— Errachidia min 6 max 12

— Ouarzazate min 1 max 13

— Agadir min 8 max 18

— Essaouira min 8 max 19

— Laâyoune min 9 max 24

— Es-Semara min 11 max 23

— Dakhla min 15 max 21

— Aousserd min 12 max 27

— Lagouira min 15 max 29

— Midelt min 2 max 9