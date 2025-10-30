Société

Météo. Faibles pluies sur le Nord et le Rif ce jeudi 30 octobre 2025, avec des températures en légère hausse sur l’Atlas

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/10/2025 à 05h59

Faibles pluies par moments sur le Nord-Ouest du pays et le Rif occidental.

— Temps passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre.

— Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques, le matin et la nuit.

— Rafales de vent assez fortes en matinée sur le Moyen Atlas et le Rif.

— Températures minimales de l’ordre de 3 à 8 °C sur l’Atlas, de 9 à 13 °C sur les hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19 à 23 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 14 à 18 °C partout ailleurs.

— Température du jour en légère hausse sur l’Atlas.

— Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 octobre 2025

Oujda min 16 max 23

Bouarfa min 12 max 23

Al Hoceïma min 16 max 22

Tétouan min 16 max 23

Sebta min 19 max 22

Mellilia min 19 max 22

Tanger min 18 max 22

Kénitra min 17 max 23

Rabat min 18 max 23

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 16 max 23

Settat min 16 max 24

Safi min 15 max 23

Khouribga min 13 max 22

Béni Mellal min 13 max 21

Marrakech min 16 max 25

Meknès min 14 max 20

Fès min 14 max 23

Ifrane min 8 max 15

Taounate min 15 max 21

Errachidia min 14 max 25

Ouarzazate min 9 max 25

Agadir min 17 max 22

Essaouira min 16 max 23

Laâyoune min 15 max 28

Es-Semara min 19 max 28

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 19 max 36

Lagouira min 18 max 27

Midelt min 9 max 18.

