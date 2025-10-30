Météo. Faibles pluies sur le Nord et le Rif ce jeudi 30 octobre 2025, avec des températures en légère hausse sur l’Atlas

Faibles pluies par moments sur le Nord-Ouest du pays et le Rif occidental.
— Temps passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre.
— Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques, le matin et la nuit.
— Rafales de vent assez fortes en matinée sur le Moyen Atlas et le Rif.
— Températures minimales de l’ordre de 3 à 8 °C sur l’Atlas, de 9 à 13 °C sur les hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19 à 23 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 14 à 18 °C partout ailleurs.
— Température du jour en légère hausse sur l’Atlas.
— Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 octobre 2025
— Oujda min 16 max 23
— Bouarfa min 12 max 23
— Al Hoceïma min 16 max 22
— Tétouan min 16 max 23
— Sebta min 19 max 22
— Mellilia min 19 max 22
— Tanger min 18 max 22
— Kénitra min 17 max 23
— Rabat min 18 max 23
— Casablanca min 17 max 23
— El Jadida min 16 max 23
— Settat min 16 max 24
— Safi min 15 max 23
— Khouribga min 13 max 22
— Béni Mellal min 13 max 21
— Marrakech min 16 max 25
— Meknès min 14 max 20
— Fès min 14 max 23
— Ifrane min 8 max 15
— Taounate min 15 max 21
— Errachidia min 14 max 25
— Ouarzazate min 9 max 25
— Agadir min 17 max 22
— Essaouira min 16 max 23
— Laâyoune min 15 max 28
— Es-Semara min 19 max 28
— Dakhla min 18 max 25
— Aousserd min 19 max 36
— Lagouira min 18 max 27
— Midelt min 9 max 18.