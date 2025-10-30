Météo. Faibles pluies sur le Nord et le Rif ce jeudi 30 octobre 2025, avec des températures en légère hausse sur l’Atlas

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Faibles pluies par moments sur le Nord-Ouest du pays et le Rif occidental.

— Temps passagèrement nuageux sur les plaines atlantiques nord et centre.

— Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques, le matin et la nuit.

— Rafales de vent assez fortes en matinée sur le Moyen Atlas et le Rif.

— Températures minimales de l’ordre de 3 à 8 °C sur l’Atlas, de 9 à 13 °C sur les hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19 à 23 °C sur le Sud des provinces sahariennes et de 14 à 18 °C partout ailleurs.

— Température du jour en légère hausse sur l’Atlas.

— Mer belle à peu agitée en Méditerranée, et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 octobre 2025

— Oujda min 16 max 23

— Bouarfa min 12 max 23

— Al Hoceïma min 16 max 22

— Tétouan min 16 max 23

— Sebta min 19 max 22

— Mellilia min 19 max 22

— Tanger min 18 max 22

— Kénitra min 17 max 23

— Rabat min 18 max 23

— Casablanca min 17 max 23

— El Jadida min 16 max 23

— Settat min 16 max 24

— Safi min 15 max 23

— Khouribga min 13 max 22

— Béni Mellal min 13 max 21

— Marrakech min 16 max 25

— Meknès min 14 max 20

— Fès min 14 max 23

— Ifrane min 8 max 15

— Taounate min 15 max 21

— Errachidia min 14 max 25

— Ouarzazate min 9 max 25

— Agadir min 17 max 22

— Essaouira min 16 max 23

— Laâyoune min 15 max 28

— Es-Semara min 19 max 28

— Dakhla min 18 max 25

— Aousserd min 19 max 36

— Lagouira min 18 max 27

— Midelt min 9 max 18.