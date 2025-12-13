Société

Météo. Chutes abondantes de neige sur l’Atlas ce samedi 13 décembre, avec des pluies sur de nombreuses régions

L'Oukaïmeden et ses monts enneigés culminent à 3.200 m d'altitude et abritent une station de ski qui attend avec impatience la neige chaque hiver. Située à 75 km de Marrakech, l'Oukaïmeden fait partie de la chaîne montagneuse du Haut-Atlas.

L'Oukaïmeden et ses monts enneigés culminent à 3.200 m d'altitude et abritent une station de ski qui attend avec impatience la neige chaque hiver. Située à 75 km de Marrakech, l'Oukaïmeden fait partie de la chaîne montagneuse du Haut-Atlas. . Yacif MORA / PIXABAY

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/12/2025 à 05h58

- Chutes de neige abondantes sur l’Atlas au-delà de 1500m.

- Pluies ou averses parfois orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental, le Rif, la rive méditerranéenne et la région de Tanger.

- Pluies éparses sur le Souss et les provinces sahariennes.- Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, le Tangérois, le Saiss, le Moyen Atlas, l’Oriental et sur les provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de -4/3°C sur l’Atlas, de 9/16°C sur les provinces sahariennes, le Nord-Ouest du pays et près des côtes et de 3/9°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les plaines nord et centre et en baisse ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Larache et forte à très forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 décembre 2025:

Oujda min 7 max 17

Bouarfa min 7 max 10

Al Hoceima min 13 max 16

Tétouan min 12 max 14

Sebta min 16 max 17

Mellilia min 15 max 18

Tanger min 13 max 17

Kénitra min 9 max 17

Rabat min 10 max 17

Casablanca min 10 max 17

El Jadida min 9 max 16

Settat min 7 max 15

Safi min 7 max 17

Khouribga min 6 max 14

Béni Mellal min 6 max 13

Marrakech min 7 max 15

Meknès min 7 max 14

Fès min 7 max 16

Ifrane min 1 max 7

Taounate min 9 max 18

Errachidia min 7 max 8

Ouarzazate min 3 max 5

Agadir min 9 max 16

Essaouira min 8 max 16

Laâyoune min 13 max 18

Es-Semara min 10 max 16

Dakhla min 17 max 20

Aousserd min 12 max 22

Lagouira min 15 max 24

Midelt min 3 max 6

#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

