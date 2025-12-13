Météo. Chutes abondantes de neige sur l’Atlas ce samedi 13 décembre, avec des pluies sur de nombreuses régions

- Chutes de neige abondantes sur l’Atlas au-delà de 1500m.
- Pluies ou averses parfois orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental, le Rif, la rive méditerranéenne et la région de Tanger.
- Pluies éparses sur le Souss et les provinces sahariennes.- Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, le Tangérois, le Saiss, le Moyen Atlas, l’Oriental et sur les provinces sud.
- Température minimale de l’ordre de -4/3°C sur l’Atlas, de 9/16°C sur les provinces sahariennes, le Nord-Ouest du pays et près des côtes et de 3/9°C partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur les plaines nord et centre et en baisse ailleurs.
- Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Larache et forte à très forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 décembre 2025:
— Oujda min 7 max 17
— Bouarfa min 7 max 10
— Al Hoceima min 13 max 16
— Tétouan min 12 max 14
— Sebta min 16 max 17
— Mellilia min 15 max 18
— Tanger min 13 max 17
— Kénitra min 9 max 17
— Rabat min 10 max 17
— Casablanca min 10 max 17
— El Jadida min 9 max 16
— Settat min 7 max 15
— Safi min 7 max 17
— Khouribga min 6 max 14
— Béni Mellal min 6 max 13
— Marrakech min 7 max 15
— Meknès min 7 max 14
— Fès min 7 max 16
— Ifrane min 1 max 7
— Taounate min 9 max 18
— Errachidia min 7 max 8
— Ouarzazate min 3 max 5
— Agadir min 9 max 16
— Essaouira min 8 max 16
— Laâyoune min 13 max 18
— Es-Semara min 10 max 16
— Dakhla min 17 max 20
— Aousserd min 12 max 22
— Lagouira min 15 max 24
— Midelt min 3 max 6