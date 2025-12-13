Météo. Chutes abondantes de neige sur l’Atlas ce samedi 13 décembre, avec des pluies sur de nombreuses régions

L'Oukaïmeden et ses monts enneigés culminent à 3.200 m d'altitude et abritent une station de ski qui attend avec impatience la neige chaque hiver. Située à 75 km de Marrakech, l'Oukaïmeden fait partie de la chaîne montagneuse du Haut-Atlas. . Yacif MORA / PIXABAY

- Chutes de neige abondantes sur l’Atlas au-delà de 1500m.

- Pluies ou averses parfois orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental, le Rif, la rive méditerranéenne et la région de Tanger.

- Pluies éparses sur le Souss et les provinces sahariennes.- Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, le Tangérois, le Saiss, le Moyen Atlas, l’Oriental et sur les provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de -4/3°C sur l’Atlas, de 9/16°C sur les provinces sahariennes, le Nord-Ouest du pays et près des côtes et de 3/9°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les plaines nord et centre et en baisse ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Larache et forte à très forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 décembre 2025:

— Oujda min 7 max 17

— Bouarfa min 7 max 10

— Al Hoceima min 13 max 16

— Tétouan min 12 max 14

— Sebta min 16 max 17

— Mellilia min 15 max 18

— Tanger min 13 max 17

— Kénitra min 9 max 17

— Rabat min 10 max 17

— Casablanca min 10 max 17

— El Jadida min 9 max 16

— Settat min 7 max 15

— Safi min 7 max 17

— Khouribga min 6 max 14

— Béni Mellal min 6 max 13

— Marrakech min 7 max 15

— Meknès min 7 max 14

— Fès min 7 max 16

— Ifrane min 1 max 7

— Taounate min 9 max 18

— Errachidia min 7 max 8

— Ouarzazate min 3 max 5

— Agadir min 9 max 16

— Essaouira min 8 max 16

— Laâyoune min 13 max 18

— Es-Semara min 10 max 16

— Dakhla min 17 max 20

— Aousserd min 12 max 22

— Lagouira min 15 max 24

— Midelt min 3 max 6