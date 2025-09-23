Météo. Brumes sur les côtes, orages en montagne ce mardi 23 septembre avec des vents poussiéreux au Sud

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
- Formations brumeuses sur les côtes Centre par endroits la matinée et la nuit.
- Ondées et orages sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et le Sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 19/25°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes, et de 14/19°C partout ailleurs.
- Température du jour en légère baisse.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Casablanca et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 septembre 2025:
— Oujda min 17 max 29
— Bouarfa min 16 max 30
— Al Hoceima min 18 max 27
— Tétouan min 17 max 28
— Sebta min 18 max 26
— Mellilia min 20 max 25
— Tanger min 17 max 24
— Kénitra min 14 max 26
— Rabat min 16 max 24
— Casablanca min 17 max 26
— El Jadida min 18 max 26
— Settat min 15 max 30
— Safi min 16 max 27
— Khouribga min 16 max 29
— Béni Mellal min 18 max 28
— Marrakech min 16 max 27
— Meknès min 16 max 29
— Fès min 17 max 31
— Ifrane min 11 max 20
— Taounate min 17 max 32
— Errachidia min 20 max 33
— Ouarzazate min 15 max 32
— Agadir min 18 max 26
— Essaouira min 16 max 24
— Laâyoune min 18 max 28
— Es-Semara min 19 max 34
— Dakhla min 18 max 26
— Aousserd min 23 max 39
— Lagouira min 20 max 28
— Midelt min 14 max 23