Météo. Brumes sur les côtes, orages en montagne ce mardi 23 septembre avec des vents poussiéreux au Sud

Lagune de Naila, parc national de Khenifiss (entre Tan Tan et Tarfaya). Ce lieu naturel et biologique possède un immense potentiel éco-touristique. La baie de Khenifiss a été reconnue site Ramsar en 1980. . DR

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Formations brumeuses sur les côtes Centre par endroits la matinée et la nuit.

- Ondées et orages sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 19/25°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes, et de 14/19°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Casablanca et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 septembre 2025:

— Oujda min 17 max 29

— Bouarfa min 16 max 30

— Al Hoceima min 18 max 27

— Tétouan min 17 max 28

— Sebta min 18 max 26

— Mellilia min 20 max 25

— Tanger min 17 max 24

— Kénitra min 14 max 26

— Rabat min 16 max 24

— Casablanca min 17 max 26

— El Jadida min 18 max 26

— Settat min 15 max 30

— Safi min 16 max 27

— Khouribga min 16 max 29

— Béni Mellal min 18 max 28

— Marrakech min 16 max 27

— Meknès min 16 max 29

— Fès min 17 max 31

— Ifrane min 11 max 20

— Taounate min 17 max 32

— Errachidia min 20 max 33

— Ouarzazate min 15 max 32

— Agadir min 18 max 26

— Essaouira min 16 max 24

— Laâyoune min 18 max 28

— Es-Semara min 19 max 34

— Dakhla min 18 max 26

— Aousserd min 23 max 39

— Lagouira min 20 max 28

— Midelt min 14 max 23