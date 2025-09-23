Météo. Brumes sur les côtes, orages en montagne ce mardi 23 septembre avec des vents poussiéreux au Sud

Société

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 septembre 2025:

Le 23/09/2025 à 06h11

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Formations brumeuses sur les côtes Centre par endroits la matinée et la nuit.

- Ondées et orages sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 19/25°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes, et de 14/19°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Casablanca et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 septembre 2025:

Oujda min 17 max 29

Bouarfa min 16 max 30

Al Hoceima min 18 max 27

Tétouan min 17 max 28

Sebta min 18 max 26

Mellilia min 20 max 25

Tanger min 17 max 24

Kénitra min 14 max 26

Rabat min 16 max 24

Casablanca min 17 max 26

El Jadida min 18 max 26

Settat min 15 max 30

Safi min 16 max 27

Khouribga min 16 max 29

Béni Mellal min 18 max 28

Marrakech min 16 max 27

Meknès min 16 max 29

Fès min 17 max 31

Ifrane min 11 max 20

Taounate min 17 max 32

Errachidia min 20 max 33

Ouarzazate min 15 max 32

Agadir min 18 max 26

Essaouira min 16 max 24

Laâyoune min 18 max 28

Es-Semara min 19 max 34

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 23 max 39

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 14 max 23

