Gims et sa bande lors de la quatrième édition du concert Stars in The Place, place Jamaâ El Fna, jeudi 29 décembre 2022.

VidéoAccompagnée d’une flopée d’artistes, la star mondiale Gims est à nouveau de retour sur la mythique place Jamaâ El Fna pour la quatrième édition de Stars in The Place.

Le flux de touristes qui se déverse sur la mythique place Jamaâ El Fna en ce début de soirée du jeudi 29 décembre 2022, est surpris par le dispositif monstre de sécurité déployé autour de la quatrième édition de Stars in The Place, et par une voix puissante et mélodieuse particulièrement familière. Celle de la star mondiale Gims, tête d’affiche du grand concert tenu en cette fin d’année.

Fidèle à ses lunettes noires, l’artiste et sa bande ont réchauffé la foule entassée -pendant des heures- devant la scène avec leur énergie contagieuse. «On a dû se remobiliser post-Covid pour relancer cet évènement qui est assez compliqué à gérer sur une place mythique, mais on est contents de pouvoir se reproduire à nouveau», lâche le rappeur-auteur-compositeur, et cofondateur de Stars in The Place.

Moult raisons sont avancées pour célébrer cette manifestation de grande envergure en plein public: l'approche du Nouvel An, la prestation historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde… La soirée a été ponctuée par la participation d’une flopée d'artistes de renommée mondiale qui ont marqué le tempo (Dadju, Nej, Naps, Rym, Linh, Eva, Grini, Camélia Jordana.

«Nous sommes ravis de fêter cette fin d’année avec le public marocain. Et c’est un honneur de représenter les Marocains parmi cette panoplie de stars qui s’est produite sur scène ce soir», confie pour sa part le jeune prodige marrakchi, Abd El Fattah Grini. Ce mégaconcert est placé, pour cette édition 2022, sous les signes de la paix, de l’amour et de la fraternité.