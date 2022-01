© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire de Marrakech a interpellé samedi dernier trois individus, parmi lesquels se trouve un mineur âgé de 12 ans, soupçonnés d’avoir cambriolé une agence de transfert d’argent. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

La police judiciaire de Marrakech a arrêté, samedi dernier, trois individus suspectés d’avoir cambriolé une agence de transfert d’argent. Le quotidien Al Ahdat Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 18 janvier, que deux des suspects sont des mineurs dont l’un est âgé à peine de 12 ans. Selon des sources autorisées, les services de police ont été informés, dans la matinée de samedi 15 janvier, du cambriolage par effraction d’une agence de transfert d’argent dans la ville ocre.

Les investigations techniques et sur le terrain ont permis aux enquêteurs d’identifier et d’interpeller, rapidement, les deux mineurs tandis que le troisième suspect a été arrêté, dans la soirée du même jour sur la place Jemaa El-Fna. Les perquisitions ont permis de saisir des sommes d’argent, chez les trois mis en cause, susceptibles de parvenir du cambriolage de l’agence de transfert d’argent. L’accusé, majeur, a été placé en garde à vue tandis que les deux mineurs ( âgés de 12 et 16 ans) ont été soumis à un contrôle judiciaire sous la supervision du parquet général.

Le quotidien Al Ahdat Al Maghribia rapporte que les cambriolages des agences de transfert se sont multipliés depuis quelque temps malgré un taux d’élucidation qui avoisine les 100% . Les délinquants ciblent ces petites agences qui ne disposent pas de vigiles et où exerce souvent un seul employé qu’ils peuvent maitriser en les menaçant avec des armes blanches. D’autres cambrioleurs s’y introduisent par effraction sachant que ces petites agences isolées ne disposent pas de portes blindées.

Dans un premier temps ces cambriolages se sont multipliés dans les villes du nord notamment à Tanger, Tétouan et Martil. Mais depuis quelque temps, plusieurs agences de transfert d’argent et banques ont fait l’objet de cambriolages dans le centre et le sud du royaume.

C’est ainsi que suite à des informations précises de la DGST, les services de police judiciaire de Casablanca avaient réussi, il y a quelques semaines, à mettre hors d’état de nuire la «bande des cagoulés» dont les membres avaient cambriolé des banques et des agences de transfert d’argent à Casablanca et Settat. Depuis peu, ces cambriolages ne se produisent plus seulement dans les grandes villes mais aussi dans les petites localités comme celui qui a eu lieu, il y a quelque temps, à Tahannaout près de Marrakech.