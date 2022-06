© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

L’opération Marhaba 2022, qui a débuté le dimanche 5 juin, se poursuit au port de Béni-Ansar, à Nador, dans de bonnes conditions. Un dispositif spécial pour l’accueil des Marocains résidant à l’étranger y a été instauré. Les images.

Cette année, l’opération Marhaba a officiellement débuté le dimanche 5 juin, avec l’arrivée des premiers navires transportant des Marocains résidant à l’étranger.

Le360 s’est déplacé au port de Béni-Ansar, à Nador, pour recueillir les témoignages des passagers arrivés en provenance du port français de Sète.

Dans des déclarations séparées, ces Marocains se sont félicités des efforts déployés par les autorités du Royaume, dont la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour leur garantir un retour dans de bonnes conditions et leur fournir le soutien social et médical comme à l'accoutumée dans les centres d'accueil de l'opération Marhaba.

«Cela fait depuis 1966 que je viens au Maroc, et je peux dire que l’opération Marhaba 2022 se déroule dans les meilleures conditions. Les agents sont accueillants, respectueux, et à l’écoute. Le mot d’ordre pour cette année est l’organisation. Rien n’est à signaler pour le moment, et j’espère que cela ne changera pas pendant les années à venir», a témoigné un Marocain tout droit venu de France.

De son côté, Mostafa Benali, directeur régional des ports de la Méditerranée à l’Agence nationale des ports (ANP) et directeur général du port de Béni-Ansar, a expliqué que «le processus d’accueil des MRE se déroule dans de bonnes conditions. Nous coordonnons avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et avec tous les agents impliqués dans cette opération.»

«Du 5 juin dernier au vendredi 10, le port de Nador a accueilli 9 navires en provenance du port de Sète, et 7 du port d’Almeria, en Espagne. Les prévisions d’affluence s’annoncent importantes», a-t-il poursuivi.

Au vendredi 10 juin 2022, le nombre de passagers a dépassé les 2.000, et plus de 400 véhicules ont été dénombrés. Pour sa part, l’ANP a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le passage des MRE dans les plus brefs délais et dans des conditions optimales.