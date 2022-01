© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

La greffe de barbe est une opération de chirurgie esthétique. Plusieurs hommes marocains y ont recours pour camoufler certaines cicatrices au visage. Les explications du spécialiste El Hassan Boukind, face caméra pour Le360.

De plus en plus d’hommes ont recours à la greffe de barbe au Maroc. C’est ce que confirme El Hassan Boukind, chirurgien esthétique à Casablanca. Ce spécialiste explique que ces opérations concernent surtout les personnes âgées entre 28 et 48 ans, qui souffrent de pelade ou d'alopécie (perte de pilosité au niveau du corps, surtout au niveau du cuir chevelu et de la barbe).

«La principale raison qui justifie cette tendance, c’est surtout la chute de cheveux (de poils) appelée alopécie dans le jargon médical, ainsi que les cicatrices sur le menton», a-t-il souligné dans une interview pour Le360.

Le chirurgien précise également que les hommes à la barbe fine souhaitent souvent l’étoffer en effectuant une greffe. Ceux qui ont recours à cette intervention uniquement pour changer de look sont très rares. «Ce sont des cas exceptionnels. Mais la plupart choisissent la greffe, car ils veulent se débarrasser des traces très visibles des suites d’une opération au visage ou ont un problème grave de chutes de cheveux», insiste le spécialiste.

Cette greffe de barbe a-t-elle des incidences sur la santé du cuir chevelu? Pour El Hassan Boukind la réponse est non. «La science a beaucoup évolué et la greffe ne se fait plus de la même manière qu’avant. Aujourd’hui chaque 5 poils qui sont retirés repoussent au même endroit et le bulbe reste intact. Aucun problème de repousse».