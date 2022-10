Fatiha Routini Al Yawmi et son mari

© Copyright : DR

Le tribunal de première instance de la ville de Témara vient de rendre son jugement dans l'affaire du couple «Fatiha Routini Al Yawmi». Fatiha et son mari écopent d'une peine de deux ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 dirhams. Les détails.

Le verdict est tombé. Le tribunal de première instance de la ville de Témara a condamné «Fatiha Routini Al Yawmi» et son mari, dans la soirée du mercredi 26 octobre 2022, à deux ans de prison ferme, une peine assortie d’une amende de 500 dirhams.

Le couple était poursuivi pour avoir publié et diffusé des contenus numériques via des systèmes informatiques, portant atteinte publique à la pudeur, constituant un mauvais exemple pour les enfants et les incitant à commetre des délits.

Pour rappel, le tribunal de première instance de Témara avait décidé de reporter le jugement de l’affaire de Fatiha et son mari. La dernière audience a eu lieu le 19 octobre 2022 pour permettre à la défense de mieux connaître le dossier.

L'avocat du couple avait demandé que la possibilité soit donnée à sa cliente de ne pas être présente aux audiences, étant donné qu’elle est mère d’enfants en bas âge, le plus jeune étant âgé de cinq ans. L’avocat de Fatiha a également demandé qu’elle puisse bénéficier d’un examen psychiatrique pour s’assurer de son état de santé mentale.

Suite à cette requête, le tribunal a décidé de remettre les enfants à la sœur de l’accusée, qui réside à Kénitra, au lieu d’être placés dans un orphelinat.

Le couple «Fatiha Routini Al Yawmi» avait été appréhendé vendredi 7 octobre 2022, suite à des plaintes émanant de la société civile. Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient nombreux à dénoncer la diffusion d’une vidéo jugée contraire aux mœurs et avaient demandé l’arrestation de Fatiha et de son mari qui apparaît également dans ce contenu.