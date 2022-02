© Copyright : DR

Les pierres en apesanteur de Fatiha Zemmouri viendront s'installer sur la toiture en béton de la nouvelle station de métro de la ligne 18 au projet du Grand Paris Express. L'artiste en parle pour Le360.

Fatiha Zemmouri planche actuellement sur un projet d’intégration de l’art à l’architecture. L’artiste plasticienne marocaine, dont les œuvres récentes seront exposées à partir du 4 mars 2022, au Comptoir des mines de Marrakech, a été sélectionnée pour prendre part au projet d’aménagement d’une nouvelle station de métro dans le projet du Grand Paris Express. En tandem avec l’architecte Français Jean-François Schmitt, Fatiha Zemmouri réalise une installation artistique à Palaiseau, au centre d’exploitation de la ligne 18.

Il s’agit d’un projet en plein air et inspiré de ses recherches autour des pierres en lévitation. Fatiha Zemmouri explique dans une déclaration pour Le360 qu’elle a été contactée par le commanditaire du Grand Paris Express après son exposition il y a deux ans au Musée d’art contemporain (MACAAL) de Marrakech.

«Partant du constat que le commanditaire a été sensible à l’installation La pesanteur et la grâce, vue au Musée d’art contemporain de Marrakech, en février 2019, je suis partie pour le projet du centre d’exploitation de Palaiseau sur l’idée de travailler sur des objets lourds en apesanteur, dans l’esprit de l’architecture, à la fois imposante et légère», confie l’artiste.

Fatiha Zemmouri précise que c’est un projet qui prendra fin en 2024 et qu’il a franchi l’étape de l’étude d’ingénierie, juste après la première étape des esquisses. Le bâtiment est à la fois imposant et léger. Pour Fatiha Zemmour, c’était important à prendre en considération pour choisir les pierres adéquates qui seront installées sur la toiture en béton.

«Pour allier la dimension “nature” à la dimension “technologie”, le choix s’est porté sur deux matériaux combinés: pierre et verre. L’option minérale m’a semblé être la plus adaptée compte tenu de son installation à l’extérieure et de sa promiscuité avec la végétation de la toiture, la couleur et la structure de la pierre s’intégrant aux matériaux du bâtiment à savoir le béton matricé structure pierre, le bois et l’acier», écrit Fatiha Zemmouri dans sa note d’intention.

L’artiste a joué sur les notions de gravité, de légèreté apesanteur, en jouant sur de nouvelles perceptions pour créer la surprise et dit privilégier dans l’œuvre finale la poétique et le coté minimaliste.