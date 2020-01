© Copyright : DR

Kiosque360. Un immigré clandestin originaire du Nigéria a arnaqué un homme, à Youssoufia, en lui promettant 5,2 millions de dollars. Cupide et crédule, la victime est facilement tombée dans le piège.

L’arnaque à la nigériane est l’une des plus répandues sur le web. Également connue sous le nom de fraude 419, en référence au Code pénal nigérian qui la sanctionne, elle s'appuie toujours sur le même mode opératoire. Une personne entre en contact avec ses victimes par mail ou via les réseaux sociaux en se faisant passer pour un prince ou un riche héritier qui souhaite investir son argent dans un autre pays. L'escroc explique alors à son interlocuteur qu’il lui transférera une grosse somme par virement bancaire ou via une personne de confiance qui se rendra jusqu’à lui. Si la victime mord à l’hameçon, elle doit avancer des frais sous de multiples prétextes: honoraires d’avocat, frais de douanes, etc.

C’est exactement ce qui s'est passé avec un Marocain originaire de Youssoufia, nous apprend le quotidien arabophone Al Akhbar dans sa livraison de ce mercredi 29 janvier 2020. Un riche homme d’affaires anglais l’a contacté via Facebook pour lui proposer d’être son représentant au Maroc, un pays dans lequel il dit souhaiter investir plus de 5,2 millions de dollars. Cupide et crédule, l'homme a accepté sans hésiter la proposition du “richissime” anglais. Ce dernier lui a alors indiqué que son homme de confiance se déplacerait au Maroc pour lui livrer une valise contenant l’argent et ne s’ouvrant qu’avec un code qu’il lui a transmis en amont.

Une fois la date de la livraison arrivée, ledit homme de confiance de l’homme d’affaires anglais a envoyé un message à la victime pour lui demander 5.000 dirhams de frais de douanes. L'homme a appliqué les consignes à la lettre et transféré la somme demandée. Quelques jours plus tard, il recevra un nouveau message, cette fois-ci pour des frais exigés par l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc. Encore une fois, il transférera l’argent.

Les jours passent et, les 5,2 millions de dollars n'étant toujours pas arrivés, l'homme a décidé de porter plainte. Devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Youssoufia, il avoue avoir transféré un total de 11.500 dirhams au fraudeur.

Après une enquête approfondie, les services de police de Youssoufia ont interpellé l’escroc, un immigré clandestin originaire du Nigéria. Face au procureur, il a reconnu les charges retenues contre lui et avoué avoir arnaqué des dizaines de Marocains suivant le même mode opératoire.

Il sera condamné par le tribunal de première instance à deux ans de prison ferme et à une amende de 1.500 dirhams.