Haj Hamid Lahlou, résistant, philanthrope et magnat des affaires à Meknès, n’est plus

L’engagement sans faille de Haj Hamid Lahlou a marqué profondément les Meknassis. Les récits de ses exploits patriotiques et de sa lutte contre la colonisation ont traversé les générations, faisant de lui une source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à la grandeur.

En partant du simple statut de commerçant grossiste de sucre, de thé et d’huile de table, «Bassidi» a eu un parcours extraordinaire qui l’a mené à devenir le principal fournisseur de ces produits dans la région de Meknès-Tafilalet. Son expertise et sa vision lui ont permis de transformer son entreprise en une société prospère, respectée et conquérante. Aujourd’hui, son héritage perdure et continue d’influencer positivement la communauté de Meknès, perpétuant la mémoire d’un homme dont la vie incarne la résilience, la détermination et le succès.

Lire aussi : Devoir de mémoire. Mohamed Zerktouni, mort pour la patrie

Haj Hamid Lahlou est né le 13 juillet 1927 à Meknès. Il a vécu les tourments du protectorat, devenant ainsi un homme intrépide et résistant au service de la cause nationale. Sa personnalité a été forgée au sein de l’illustre Université Al Qaraouiyine de Fès, où il a côtoyé feu Allal Al Fassi, nourrissant ainsi des ambitions débordantes pour la résistance. Sa détermination inébranlable l’a conduit à s’engager sans la moindre hésitation au sein du Mouvement national, où il a par la suite été chargé de superviser avec brio le Fonds de la Résistance à Meknès.

Un résistant de la première heure

Au fur et à mesure que les événements se sont déroulés, le conflit avec le colonisateur a atteint son paroxysme. Cela a culminé lorsque les autorités françaises de l’époque ont arrêté Haj Hamid, le transférant dans une caserne militaire située entre El-Hajeb et Aghbalou, dans la région de Khénifra, seulement deux jours avant l’exil de feu Mohammed V à Madagascar, le 20 août 1953.

Environ trois ans après l’exil de feu Mohammed V, la résistance a triomphé en imposant ses conditions au colonisateur, ramenant ainsi le Sultan sur son trône et parmi son peuple. Dans la foulée de cet événement mémorable, le défunt monarque en personne a réservé une réception spéciale aux membres éminents du Mouvement national, parmi lesquels figurait Haj Hamid Lahlou.

Le roi Mohammed VI et Haj Hamid Lahlou.

L’indépendance a ainsi marqué le début d’une nouvelle ère pour «Bassidi», celle de la réussite dans le monde des affaires. L’homme n’était pas seulement un entrepreneur prospère, mais également un citoyen dévoué, profondément ancré dans son identité marocaine. Il a combattu aux côtés de feu Mohammed V, a poursuivi son parcours exceptionnel sous le règne de feu Hassan II, et a continué à marquer l’histoire sous le règne du Roi Mohammed VI. Il faisait partie des personnalités privilégiées qui ont été reçues par le Souverain peu après son accession au trône, lors de sa première visite à Meknès, le 31 juillet 1999.

Un engagement associatif

Haj Hamid Lahlou ne s’est pas contenté de se consacrer aux affaires. Il s’est engagé corps et âme dans des associations de la société civile et des organisations professionnelles, prenant la présidence de nombreuses associations, telles que l’Association nationale de l’industrie de l’huile d’olive (ANOMAR), la Fédération des industries de conditionnement des huiles et produits alimentaires (FICOPAM) et la Fédération nationale des moulins (FNM).

Il aimait beaucoup Meknès, sa ville natale, qu’il a cherché à promouvoir en créant l’équipe du Club Meknassi en 1962. Sous sa présidence, cette équipe a brillamment remporté la Coupe du Trône en 1967, faisant rayonner le nom de Meknès aux quatre coins du pays.

Lire aussi : Décès de l'ancien officier El Hachemi Taud, héros discret de la résistance

Malgré son ascension fulgurante dans le monde des affaires et sa renommée nationale, Haj Hamid Lahlou est resté profondément attaché à sa ville de Meknès et à son pays, ne ménageant ni ses efforts ni sa générosité. Un exemple éclatant de sa dévotion est sa contribution de 1 million de dirhams pendant la pandémie de coronavirus, démontrant ainsi son engagement envers sa communauté et son sens de la solidarité.

Le regretté Haj Hamid Lahlou nous a quittés le 11 mai 2023, laissant derrière lui un héritage historique, militant et national qui perdurera à jamais. Sa mémoire restera gravée dans le cœur des habitants de Meknès qui ont spontanément assisté à ses funérailles, témoignant ainsi de l’immense respect et de l’amour qu’ils lui portaient. Il repose désormais en paix au cimetière de Sidi Cherif El Wafi à Meknès, où son héritage continuera à inspirer les générations à venir.