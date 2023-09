Fonds spécial séisme: la région Dakhla-Oued Eddahab contribue à hauteur de 20 millions de dirhams, le point sur les dons ce mardi 26 septembre à 18h00

À la date de ce mardi 26 septembre, à 18h00, le total des dons collectés dans le cadre de la participation au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc s’établit, d’après nos estimations, à 10,16 milliards de dirhams. Trois nouveaux acteurs se sont en effet ajoutés, au cours des dernières 24 heures, aux organismes et entreprises ayant décidé d’y additionner leurs apports.

La région Dakhla-Oued Eddahab a tenu à participer à cet élan d’entraide, en versant un montant de 20 millions de dirhams au Fonds spécial séisme. De son côté, le fabricant de produits électroménagers Siera a contribué au même fonds à hauteur de 10 millions de dirhams, alors que l’opérateur touristique Risma a participé avec un don de 1,4 million de dirhams.





Le total des fonds collectés continue de croître, démontrant une solidarité sans faille et une détermination collective à surmonter les défis induits par cette tragédie. Les contributions des divers organismes, entreprises et institutions affirment la résilience et l’unité du peuple marocain dans ces moments cruciaux. Chaque don compte et c’est ensemble, main dans la main, que le Maroc se relèvera, plus fort et uni que jamais.

Il est important de souligner que ce montant ne tient pas compte des dons émanant de particuliers ou encore ceux en nature, et estimés à plusieurs centaines de millions de dirhams, et destinés directement aux sinistrés du séisme. Le groupe Alliances a, par exemple, fait don de 100 appartements disponibles immédiatement, pour une valeur de 25 millions de dirhams, au profit des familles sinistrées dans la région de Marrakech.

Ajoutons à cela l’apport de dizaines de milliers de salariés et de fonctionnaires, ainsi que des centaines d’élus qui ont décidé d’offrir au moins un mois de leur salaire ou indemnités.

Lire aussi : Le comité de gestion de l’OFPPT fait don de 500 millions de dirhams au Fonds spécial séisme

Afin d’alimenter ce fonds spécial, créé pour canaliser les contributions volontaires et coordonner les efforts de réhabilitation et de reconstruction dans les zones affectées, diverses options de paiement ont été mises en place, que ce soit par versement direct au compte bancaire du fonds ou par carte bancaire, via le site internet de la Trésorerie générale du Royaume.

Les personnes intéressées peuvent aussi procéder au versement de leurs contributions en espèces ou par chèques bancaires auprès de différents comptables publics affiliés à la Trésorerie générale du Royaume. Cela inclut les trésoriers ministériels, les trésoriers régionaux, les trésoriers préfectoraux ou provinciaux, ainsi que les percepteurs.

Les agents comptables des missions diplomatiques et consulaires du Royaume du Maroc à l’étranger sont également habilités à recevoir des contributions. Ces guichets seront ouverts pendant les week-ends et les jours fériés, de 8h30 à 15h30, ce qui offre une certaine flexibilité aux donateurs.