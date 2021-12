© Copyright : DR

Kiosque360. Un jeune homme a été grièvement blessé par balle dans la région de Fnideq. Le coup de feu aurait été tiré sur les ordres d’un trafiquant de drogue notoire, dans le cadre d’un règlement de compte entre des bandes de trafiquants de drogue. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La police judiciaire de la ville de Tétouan a ouvert une enquête dans l’affaire du jeune grièvement blessé au pied, dans la nuit de mardi, par un fusil de chasse sur la route de Haidra, dans la localité de Fnideq. La victime a été évacuée vers le service des urgences de l’hôpital Hassan II, où elle a été prise en charge. Les investigations des services sécuritaires se poursuivent afin d’élucider cette affaire.

D’après le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 30 décembre, il s’agit d’un règlement de compte entre des bandes de trafiquants de drogue. Et de préciser qu’un trafiquant de drogue notoire, surnommé «farfara», a été pointé du doigt pour être à l’origine du coup de feu ayant blessé le jeune homme transporté à l’hôpital.

Ce trafiquant de drogues en tous genres, font savoir les mêmes sources, serait réputé, dans la région, pour sa dangerosité et sa violence. Il fait d'ailleurs l’objet de plusieurs mandats de recherche émis par les éléments de la gendarmerie royale et les services de la police. Son nom aurait été également cité dans l’affaire de l’incendie ayant ravagé plusieurs hectares de végétation dans la forêt de Bouzaghlal. Mais il a disparu dans la nature et disposerait d’une protection dans la région, indiquent les mêmes sources, et ce en dépit des mandats de recherche lancés contre lui.

Aujourd’hui, poursuit Assabah, il est le principal accusé dans cette affaire de coups de feu qui a secoué la localité de Fnideq. Car, ajoutent les mêmes sources, le jeune blessé, qui faisait partie de son réseau, avait décidé de se lancer dans le trafic de drogue pour son propre compte, ce qui n’aurait pas été du goût de son patron qui a décidé de le neutraliser. Quoi qu’il en soit, l’enquête, diligentée par la police judiciaire de la ville sous la supervision du parquet compétent, finira par révéler les dessous de cette affaire.