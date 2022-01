Fès: deux frères interpellés pour trafic de drogue et tentative d'agression de policiers

Siège de la Direction générale de la sûreté nationale.

Les éléments de police de l'arrondissement Al-Batha, relevant du district de sûreté de Fès-Médina, ont interpellé hier deux frères multirécidivistes pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue et de psychotropes et tentative d'agression de fonctionnaires de police à l'aide d'un chien féroce.