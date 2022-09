© Copyright : DR

Les éléments de la brigade antigang de Kénitra ont réussi, au matin de ce vendredi 23 septembre 2022, à retrouver une petite fille de cinq ans, Fatima-Zahra, qui avait fait, la veille au soir, l'objet d'une alerte enlèvement, à Hay Saknia.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale annonce que la petite fille qui a été enlevée hier a été retrouvée. «La mobilisation générale de tous les services de Sûreté nationale opérant dans la ville de Kénitra, appuyés par une expertise technique, leur a permis de retrouver la victime dans un état de santé normal, alors qu'elle se trouvait dans un bus de transport urbain sur la place Bir Anzaran de la ville», indique la DGSN.

La DGSN explique que les enregistrements des caméras du bus où la fille a été retrouvée sont actuellement en train d’être dérushés, et analysés, pour déterminer l'identité de la personne qui a accompagné la petite fille au bus et lui a acheté un ticket, avant de quitter le véhicule.

Le service préfectoral de la police judiciaire et les techniciens des scènes de crime collectent et exploitent actuellement l'ensemble des données concernant les personnes et les éléments d'identification qui ont été relevés par les caméras de surveillance, ainsi que les déclarations de témoins oculaires, de même que ceux de la famille de la victime, dans le but d'arrêter l'ensemble des personnes susceptibles d’être impliquées dans cette affaire.

La petite fille, Fatima-Zahra, qui est mineure, puisqu'âgée de cinq ans seulement, a, par ailleurs, immédiatement été prise en charge par une cellule de soins, avant d'être transférée à l'hôpital pour des examens médicaux adéquats.