Ecole d’ingénieurs, business school et offrants des classes prépas, l’Estem se distingue cette année encore en plaçant quatre de ses lauréats à HEC Paris et un autre à X. Et ce n’est pas tout. Les détails.

Les succes stories se suivent et se multiplient pour l’ESTEM. Ecole d’ingénieurs, business school et offrants des classes prépas, la grande école marocaine s’est de nouveau illustrée en permettant à ses lauréats d’accéder aux plus grandes écoles françaises. Après avoir accompagné la première Ivoirienne à HEC en 2018, l'ESTEM a réitéré l'exploit en 2019 avec deux Marocaines puis, en 2021, avec 4 jeunes Ivoiriens et enfin, aujourd’hui, en 2022, avec l'admissibilité de 2 Marocaines et une fille et un garçon ivoiriens.

Ces réussites sont loin d’être des cas isolés. Sur les 30 Estemiens présents en filière économique cette année, 7 sont admissibles à l'ESSEC, 9 à l'ESCP, 11 à l'EM LYON, 13 à l'EDHEC, et enfin 21 à Grenoble. «C’est un record pour notre école. Du jamais vu et cela nous rassure à plus d’un titre quant au bien-fondé de notre stratégie et notre programme éducatif», affirme, non sans un grand sentiment de fierté, la présidente-directrice générale d’ESTEM, Wafaâ Bouab Bennani.

Les lauréats de la filière sciences ne sont pas en reste. L’ESTEM compte notamment 1 jeune Ivoirien admis à X, la prestigieuse école polytechnique, véritable fabrique de l’élite mondiale.

Une jeune Marocaine a également été admise à l’ENSAE, école de référence en économie et sociologie quantitative, statistique et machine learning, finance et actuariat. Un autre jeune Ivoirien a été également été admis à Télécom Evry.

Sur le concours CPGE, un jeune Sénégalais et un jeune Ivoirien sont admissibles à Centrale et plusieurs admissibilités à l’ESTP, et bien d’autres aux concours CCP INP. Les résultats du CNC sont en attente.

Petite par son effectif, pour maîtriser sa qualité d'enseignement, mais grande par sa rigueur et haute par son classement, l'ESTEM a su mettre à profit les valeurs d’échange et de mixité culturelle pour briguer l'excellence. De taille humaine, l’ESTEM fait de la rigueur et du sérieux un véritable secret de fabrique. Et cela paie. Le tout est doublé d’un encadrement à toutes épreuves. En cela, l'ESTEM mise sur une équipe pédagogique en perpétuelle amélioration et proche de ses étudiants. «La moindre difficulté de chaque étudiant est scrutée et travaillée afin d'améliorer la confiance et les connaissances des jeunes étudiants», précise Wafaâ Bouab Bennani.