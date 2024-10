Des pluies qui suscitent des craintes

Les violentes intempéries qu’ont connues certaines régions en Espagne, ayant fait des dégâts incalculables et occasionné des pertes humaines, font craindre le pire au Maroc, d’autant que des pluies importantes avaient été annoncées ces derniers jours dans les régions du Nord.

Bien que la situation soit nettement moins catastrophique au Maroc, les récentes précipitations et chutes de neige ont néanmoins accentué l’ampleur des dégâts dans les infrastructures de certaines régions, écrit Assabah de ce jeudi 31 octobre.

D’après le quotidien, la circulation est perturbée dans certaines zones du Moyen Atlas, et à cause de chutes de neige, les autorités locales ont entrepris de mettre en place des mesures de prévention, plus particulièrement pour les femmes enceintes et les écoliers.

Ailleurs, poursuit le quotidien, les récentes précipitations ont surtout mis à nu le niveau de qualité de la chaussée et des infrastructures routières, due à des travaux bâclés et à des marchés publics mal réalisés, ne répondant pas aux normes.

Le quotidien ajoute que les pluies qui sont tombées en fin de semaine dernière, ont eu un effet bénéfique sur les retenues des barrages, dont le taux de remplissage global est de près de 30%.

Ainsi, les 66 barrages de différentes tailles, grands et moyens, que comptent les dix bassins hydrauliques du Royaume ont reçu de nouvelles quantités d’eau, ce qui porte à 4970 millions de mètres cubes le volume total des eaux stockées, sur une capacité globale de 16.850 millions de mètres cubes, ce qui représente un taux de remplissage de 29,8%, soit nettement plus que l’année dernière à la même période, lorsque les retenues des barrages n’avaient pas excédé les 4.030 millions de mètres cubes, qui correspondent à un taux de remplissage de 25,1%.

Ce sont particulièrement les provinces de la région de Drâa-Tafilalet qui ont bénéficié de ces précipitations.

Le bassin hydraulique de Ziz-Guir-Ghris est celui dont les barrages ont le plus été impactés positivement par ces précipitations et affichent aujourd’hui un haut taux de remplissage.

Certains barrages approchent même un taux de remplissage de 60%. Ensuite vient le bassin du Loukkos, avec un taux de remplissage global de 48,5%, suivi du bassin du Tensift, avec un taux de 45,75%.

Pour ce qui est des grands barrages, celui d’Al Massira est le plus affecté par cette longue période de sécheresse.

Il n’a cependant pas bénéficié des récentes précipitations, tout comme le barrage de Sidi Abdellah Maachou.

Les deux barrages alimentaient la ville de Casablanca, qui en dépendait en grande partie pour son approvisionnement en eau courante.

Ainsi, sur une capacité totale de 2676 millions de mètres cubes, le niveau de remplissage du barrage Al Massira n’est plus que de 0,9%, alors que celui de Sidi Abdellah Maachou est complètement asséché.

Assabah précise que de nouvelles précipitations relativement importantes sont attendues dans les jours à venir.