Un centre de campagne pour réaliser des tests du nouveau coronavirus (Covid-19) vient d'être installé au cœur quartier populaire de Derb Sultan à Casablanca, une "première" pour le secteur privé à l'échelle nationale.

Le centre, relevant du Laboratoire d'analyses médicales Derb Sultan, est aménagé sur une superficie de près de 300 mètres pour le prélèvement des échantillons des personnes souhaitant faire un dépistage, envoyés ensuite aux locaux du laboratoire pour la réalisation des analyses PCR.

Cette nouvelle structure, qui vise à accompagner les efforts déployés par le ministère de la Santé, accueille les citoyens du lundi au vendredi de 07H30 à 18H30 et le samedi jusqu'à 12H30, sans rendez-vous au préalable. La devise est simple: "premier venu, premier servi, chacun son tour", dans le respect des mesures barrières, essentiellement le port du masque et la distanciation physique.

Le centre, créé en coordination avec les autorités locales, sous la supervision du ministère de la santé, a commencé à offrir ses services depuis près d'un mois au profit de la population de la région de Casablanca, qui enregistre le plus grand nombre de contaminations au niveau national.

Il réalise quotidiennement plus de 200 tests de laboratoire au profit de la population des différentes préfectures d'arrondissements de Casablanca, mais aussi de clients habitant hors de la capitale économique et confrontés à l'absence de ce genre de prestation dans leurs lieux de résidence. Le centre offre ses services à une autre catégorie de citoyens, à savoir ceux amenés à se faire dépister dans l'urgence pour les besoins d'un voyage à l'étranger.

Le secteur privé peut jouer un rôle fondamental dans le dépistage du nouveau coronavirus et contribuer aux efforts de l'Etat pour endiguer la prolifération de ce virus, sachant que le nombre de cas positifs au Maroc dépasse les 120.000 depuis le premier cas signalé le 2 mars au Maroc, alors que celui de décès s'élève à plus de 2.000, signalés en grande partie dans la région de Casablanca-Settat.

La création de ce centre intervient suite à l'appel de SM le Roi Mohammed VI au secteur privé à s'impliquer davantage dans les efforts du pays pour la lutte contre cette pandémie et constitue une contribution à la riposte nationale anti-coronavirus, a indiqué le Dr. Mohammed Touimi Benjelloun, responsable du centre, dans une déclaration à la MAP.

Il a mobilisé, à cet effet, un staff médical et administratif et les équipements logistiques nécessaires pour satisfaire les attentes des patients qui s'y rendent en vue de réaliser les tests dans un délai raisonnable ne dépassent pas 24H00, conformément au protocole sanitaire et au prix référentiel fixé par le ministère de tutelle (700 DH), a-t-il poursuivi.

Le centre de dépistage joue un rôle important pour le pays confronté à une pandémie qui ne cesse de faire des victimes chaque jour, a-t-il dit, notant que la collaboration entre les secteurs privé et public s'avère primordiale dans le but de contenir sa propagation.

L'objectif de création de ce centre consiste à rapprocher les prestations de dépistage du Covid-19 à la population et lui faciliter l'accès, car Derb Sultan est très connu dans toute la région, a ajouté le docteur, assurant que cette structure est équipée du matériel médical nécessaire et aménagée dans le respect des conditions d'hygiène, des mesures de sécurité et des normes internationales de prélèvements.

"Nous suivons en ligne tout ce qui se passe dans le centre et les résultats obtenus sont communiqués à la direction régionale de la santé de Casablanca-Settat pour lui permettre de prendre en charge et d'assister les cas déclarés positifs", a-t-il affirmé.

"Nous recevons en moyenne entre 200 et 400 personnes par jour et nous arrivons à livrer les résultats assez rapidement, en 24 heures, dans le respect du cahier des charges convenu avec le ministère de la santé", a fait savoir Benjelloun, soulignant la nécessité de dépister un grand nombre de personnes pour détecter d'éventuels cas positifs, les traiter à temps et, par conséquent, contenir la propagation du virus dans le Royaume.

Désormais, tous les laboratoires de biologie médicale peuvent effectuer le dépistage du Covid-19, à condition de satisfaire toutes les exigences du cahier des charges de sa deuxième version, dans le cadre du renforcement du réseau des laboratoires de diagnostic moléculaire et sérologique, et afin de rendre ces tests accessibles aux Marocains et aux étrangers et d'en assurer une large couverture au niveau du territoire marocain, selon une récente circulaire du ministère de la Santé.

Les laboratoires autorisés sont, ainsi, appelés à déclarer tous les résultats aux directions et délégations de santé dans les 24 heures qui suivent les prélèvements sur la plateforme informatique du ministère de la santé.

Le ministère rappelle que les activités de ces laboratoires privés seront sujettes à des contrôles inopinés coordonnés par l'Institut national d’Hygiène (INH), en collaboration avec des équipes régionales de la santé.