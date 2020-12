© Copyright : JOEL SAGET / AFP

Plus de 1,13 million de personnes devront bénéficier de l’opération de vaccination de masse contre le nouveau coronavirus (Covid-19) à la préfecture de Marrakech, a indiqué le Délégué provincial de la Santé, le Dr Abdelhakim Moustaid.

La Délégation de la Santé à Marrakech a mobilisé 67 établissements de soins de santé primaires, qui seront les Centres dédiés à la vaccination des citoyens contre la Covid-19, dans la préfecture de Marrakech, en plus d'unités mobiles destinées à rapprocher les vaccins des populations dans les douars reculés et éloignés, a expliqué le Dr Moustaid dans une déclaration à la presse, à la suite d’une visite de terrain dans un centre de vaccination, Castor, afin de superviser les préparatifs à cette campagne de vaccination de masse.

Notamment accompagné de la directrice régionale de la Santé, Lamia Chakiri, M. Moustaid a indiqué que la Délégation a mobilisé en application de la stratégie provinciale de l’opération de vaccination de masse contre la Covid-19, en tout, 114 équipes dédiées, soit au total 646 cadres médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs.

Le Dr Moustaid a indiqué que ces établissements de soins de santé primaires ont bénéficié d’opérations de mise à niveau, ainsi que de moyens logistiques à même de permettre cette opération dans les meilleures conditions: plus de 2.700 réfrigérateurs, par exemple, viennent s’ajouter aux moyens logistiques dont disposent déjà ces centres de santé. Ce responsable a de plus fait part de la mobilisation collective des médecins et du personnel soignant et administratif, afin de garantir la réussite à cette opération dans la préfecture de Marrakech.

La campagne vaccinale est une réponse réelle qui mettra fin à la phase aiguë de la pandémie. Cette opération nationale, d’envergure inédite, vise à immuniser la population par un vaccin, afin de maîtriser sa propagation.

Conformément aux instructions du roi Mohammed VI, une priorité sera accordée aux personnes en première ligne dans la lutte contre le virus, c'est à dire le personnel de santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le corps enseignant, ainsi que les personnes âgées et les personnes plus vulnérables aux conséquences du virus, avant d’élargir cette opération au reste de la population.