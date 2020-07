© Copyright : DR

Kiosque360. La brigade régionale de la police judiciaire de Marrakech a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'apparition d'un cluster dans une usine de conditionnement de poisson à Safi et identifier les responsables de ce désastre. Les détails.

On saura bientôt qui est responsable de l'apparition du foyer de cas de Covid-19 dans la conserverie de poisson Unimer début juillet à Safi grâce à l’enquête ouverte jeudi par la brigade régionale de la police judiciaire de Marrakech. Celle-ci s’est rendue à Safi où elle a dressé dans un procès-verbal les déclarations du technicien de la santé de la conserverie. L’enquête ouverte sous la supervision du parquet général compétent se poursuivra avec l’audition d’autres responsables de cette conserverie, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du week-end des 25 et 26 juillet.

Et de préciser que cette enquête se base sur les conclusions du rapport élaboré par une commission du ministère de l’Intérieur qui avait mené des investigations sur les conditions de l’apparition de ce cluster. Il s’agit donc de relever les défaillances de l’entreprise et de déterminer ses responsabilités dans la mise en application des mesures de sécurité sanitaire imposées par les autorités compétentes pour protéger la santé des travailleurs.

Ce cluster, qui avait enregistré pas moins de 534 cas, rappelle le quotidien, avait défrayé la chronique, provoquant la panique sur les lieux et dans toute la ville. Ce qui avait poussé les autorités locales à verrouiller les accès de et vers Safi pour éviter la propagation du virus. De même, les quartiers abritant le plus grand nombre d’infections ont été quadrillés. Il s’agit des quartiers de Kleiâ, Zaouia et Kaouki où habitent la plupart des femmes contaminées dans cette conserverie de poisson. Suite à l'apparition de nouveaux cas positifs dans d’autres usines, une batterie de mesures a été adoptée pour maitriser la situation.

A ce propos, Al Massae rappelle la fermeture et l'interdiction des déplacements de et vers la Cité des Océans sauf dans des cas bien déterminés et la fermeture immédiate des unités de conservation situées dans la ville ainsi que l'arrêt du transport des employés. De même, les autorités avaient procédé à la fermeture des locaux de commerce à 18 heures, ainsi que la fermeture des cafés à 20 heures et l’interdiction d'accès à la plage de la ville.