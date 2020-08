© Copyright : DR

Les autorités locales de Salé, ville séparée de Rabat par le Bouregreg, ont pris ce vendredi 14 août 2020 une série de mesures pour contrer la hausse des cas de contamination au Covid-19. Explications.

Une des décisions préventives a concerné la fermeture jusqu'à nouvel ordre de la plage de Salé, a appris Le360 auprès des autorités locales.

Cinq grands quartiers populaires de Salé, à savoir Sala El Jadida, El Andalous, Hay El Inbiaat, Hay Errahma et Laâyayda ont par ailleurs été bouclés et la circulation y a été limitée.

Les autorités de Salé ont également décidé d'interrompre dans l'ensemble de la ville les activités des cafés, des restaurants, des salles de jeux et de sport, des douches et des hammams ainsi que celles des salles de coiffure et de beauté, et l'usage des terrains de proximité.

Seuls les commerces alimentaires et les marchands de fruits et légumes resteront ouverts, mais seulement jusqu'à 17 heures.

"Nous avons fermé la plage, car il s'agit d'un lieu de rassemblement où les gestes de protection ne sont plus respectés comme avant par les citoyens", a affirmé dans une déclaration pour Le360, un responsable de la préfecture de Salé, une ville comptant environ un million et demi d'habitants.

Salé a enregistré, au cours des deux derniers jours, un total de 98 cas positifs (72 cas mercredi et 36 cas, hier, jeudi 13 août 2020).

"Nous sommes en face d'un relâchement et d'une inconscience de la part des citoyens", a ajouté cette source contactée par Le360.

"Les autorités ont donc été amenées à choisir entre la discipline et la vie des gens. Elles ont choisi la première solution", a conclu cette source préfectorale, ayant requis l'anonymat.