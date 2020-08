© Copyright : DR

Kiosque360. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le philosophe-médecin, décédé il y a plus de 1.000 ans, avait fourni des consignes précises sur les gestes à adopter au quotidien pour minimiser le risque de contamination aux maladies infectieuses.

La crise sanitaire actuelle a atteint une phase critique et intègre la liste de l'OMS des épidémies internationales. La pandémie de Covid-19 peut d'ailleurs facilement être comparée aux pestes qui ont marqué l’histoire de l’humanité.

Dans son édition du 1er septembre, le journal Al Massae rapporte une scène tirée d’un film biographique réalisé par l’Union Soviétique en 1956, où une discussion a lieu entre Avicenne et un certain nombre de ses proches. Le médecin y fournit des indications sur les gestes à adopter en présence d’une personne porteuse d’une maladie infectieuse.



Parmi ses conseils, Ibn Sina recommande la mise en quarantaine, la nécessité d’éviter les rassemblements vu que la maladie se propage via le contact étroit et se transmet par les postillons (éternuements, toux…).

Avicenne recommandait, à l’époque, la fermeture provisoire des mosquées, des marchés et l'adoption au quotidien d'une série de gestes simples, comme la désinfection des pièces de monnaie, le nettoyage des mains…

Ces mesures de précaution ne datent donc pas d’hier, note le quotidien. En plus de présenter plusieurs points de similitude avec les conseils prodigués à l’époque pour la peste noire (nom qu’attribue Avicenne à la pandémie de peste médiévale), les mesures adoptées en 2020 confirment très largement la prophétie autoréalisatrice d’Avicenne, à qui certains observateurs attribuent la révélation du modus operandi des maladies infectieuses.



Le philosophe-médecin, décédé il y a plus de 1.000 ans, fournit des consignes aux personnes ayant contracté la maladie. A commencer par le confinement durant une période de pas moins de 40 jours, pour freiner la transmission de l’infection. D’où la notion de mise en quarantaine. Pour la petite histoire, sa méthode fut adoptée, au XIV siècle, par les Italiens qui isolaient les voyageurs dans des îles à proximité du littoral italien pour s'assurer que les voyageurs n'étaient pas porteurs de symptômes, avant de leur accorder le droit d’accès, à une époque où la peste noire guettait le vieux continent. La pandémie a d’ailleurs été à l’origine de la disparition de près de 30% de la population européenne.

Le journal rappelle qu'Ibn Sina était un médecin, philosophe et écrivain surnommé «prince des savants» par ses disciples. Dans sa principale oeuvre, «Le Canon de la médecine» ou Qanun, Avicenne réunit le savoir médical de son époque en y apportant ses propres observations. Traduite en latin et en hébreu, son oeuvre encyclopédique connaît un grand succès et va influencer la pratique et l'enseignement de la médecine occidentale plusieurs siècles après sa mort.