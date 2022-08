Covid-19 au Maroc: 86 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 749 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 86 nouveaux cas de contamination et 152 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 749, alors que plus de 6,73 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 83 cas de contamination et 81 guérisons. Le pays totalise 269.556 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.167 guérisons. En Tunisie, 181 cas de contamination, 341 guérisons et aucun décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.141.668 cas de contamination, dont 29.207 décès et 1.126.568 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.726 cas de contamination, dont 992 décès. Le PDG de Pfizer annonce avoir contracté le Covid-19 Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont prononcés en faveur d'une deuxième dose de rappel des vaccins contre le Covid-19 pour les personnes âgées, les femmes enceintes, le personnel de santé, et les personnes ayant un système immunitaire faible ou présentant un risque plus élevé de maladie grave. «Il existe de plus en plus de preuves sur les bienfaits d'une deuxième dose de rappel des vaccins (...)», indique le Groupe stratégique consultatif (SAGE) de l'OMS sur la vaccination, dans une déclaration publiée jeudi, relevant que «la protection conférée par les vaccins actuels diminue sensiblement au bout de quelques mois, notamment dans le contexte de chaque variant préoccupant». Après une première vaccination, consistant généralement en deux doses, et une première dose de rappel déjà recommandée, des groupes spécifiques de personnes devraient ainsi se voir proposer une injection supplémentaire, préconisent les experts de l'agence de l'ONU. «Nous le faisons sur la base d’observations relatives à l’affaiblissement de l’immunité, notamment dans le contexte d’Omicron», a déclaré aux journalistes Joachim Hornbach, conseiller sanitaire principal de l’OMS, lors d’une conférence de presse virtuelle. L’OMS a déjà recommandé que tous les adultes reçoivent une injection de rappel quatre à six mois après une première série de vaccinations, qui consiste également en deux injections. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé avoir entamé l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché de Skycovion, vaccin anti-covid du géant pharmaceutique britannique GSK et du sud-coréen SK Bioscience. Le demandeur a soumis au comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA des données sur la capacité du vaccin à déclencher la production d'anticorps contre la souche originale du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19. GSK et SK Bioscience ont également soumis des données sur la sécurité et la qualité du vaccin. Après examen des données, le CHMP émettra un avis sur l'opportunité d'accorder une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. La Commission européenne prendra alors une décision juridiquement contraignante. Covid-19 au Maroc: amélioration continue de tous les indicateurs épidémiologiques La Chine s’apprête à achever, avant la fin de l’année en cours, la construction d’une nouvelle base de production de vaccins anticovid-19 ARN messager (ARNm), spécifique au variant Omicron, à Shanghai (est), rapportent vendredi les médias. La construction de la base entre dans les dernières phases, a indiqué Liu Jian, directeur général de la succursale de Shanghai du fabricant chinois de vaccins, CanSino. Durant la première phase, l'usine aura une production annuelle de 100 millions de doses, a-t-il dit, soulignant que cette production sera doublée par la suite. L’Administration nationale chinoise des produits médicaux avait approuvé, en avril dernier, le vaccin ARNm pour des essais cliniques. La pandémie a fait officiellement au moins 6.467.104 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.064.780), devant le Brésil (682.276), l'Inde (527.253) et la Russie (383.427). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami