Covid-19 au Maroc: 79 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 815 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Zéro décès, 79 nouveaux cas de contamination et 97 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 17 et 18 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 815, alors que plus de 6,73 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 92 cas de contamination et 86 guérisons. Le pays totalise 269.473 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.086 guérisons. En Tunisie, 1.894 cas de contamination, 4.390 guérisons et 28 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.141.135 cas de contamination, dont 29.189 décès et 1.125.497 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.724 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: amélioration continue de tous les indicateurs épidémiologiques Les vaccins anti-Covid à ARN messager présentent peu de risques chez les femmes enceintes selon deux études récentes, dont l'une montre notamment qu'il n'y a pas de danger particulier de fausse couche ou de naissance prématurée. La première, publiée la semaine dernière dans le Lancet Infectious Diseases, évalue les risques immédiats d'effets secondaires chez la femme enceinte après un vaccin à ARN messager. La seconde, publiée jeudi dans le British Medical Journal (BMJ) mesure, à plus long terme, les risques en matière d'accouchement. Les deux études présentent des conclusions rassurantes quant à ces vaccins, l'un développé par Pfizer/BioNTech et l'autre par Moderna, qui sont au cœur de la vaccination anti-Covid dans plusieurs pays. La vaccination anti-Covid-19 pendant la grossesse n'est pas associée à un risque plus élevé de naissance prématurée (ou) de fausse couche, résument les auteurs du BMJ, concluant également qu'il n'y a pas de danger que le nouveau-né soit anormalement petit. Ce travail, mené au Canada, a étudié de manière rétrospective plus de 85.000 naissances ou fausses couches qui sont intervenues entre mai et décembre 2021. Le PDG de Pfizer annonce avoir contracté le Covid-19 À l’approche de la rentrée scolaire et face à une éventuelle huitième vague, le gouvernement québécois va lancer une campagne de vaccination massive contre le Covid-19, a annoncé mardi le Premier ministre du Québec, François Legault. La vaccination sera ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus à compter du 22 août, pour ensuite concerner toute la population (18 ans et plus) dès le 29 août. Les autorités sanitaires recommandent de recevoir une nouvelle dose cinq mois après la dose précédente, et ce, peu importe le nombre de doses de rappel reçues jusqu’à maintenant. La pandémie a fait officiellement au moins 6.464.428 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.064.207), devant le Brésil (682.074), l'Inde (527.206) et la Russie (383.362). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami