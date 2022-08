Covid-19 au Maroc: 78 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 723 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Un décès, 78 nouveaux cas de contamination et 103 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 723, alors que plus de 6,73 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 94 cas de contamination et 84 guérisons. Le pays totalise 269.650 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.251 guérisons. En Tunisie, 181 cas de contamination, 341 guérisons et aucun décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.141.668 cas de contamination, dont 29.207 décès et 1.126.568 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.726 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: amélioration continue de tous les indicateurs épidémiologiques Le ministère fédéral canadien a donné son feu vert, vendredi, pour administrer une dose de rappel du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid aux enfants âgés de 5 à 11 ans. L'administratrice en chef de l'agence de la santé publique du Canada, Dr Theresa Tam, a souligné que la mise à jour des vaccins avant l'automne était une priorité absolue. Cette dose de rappel offre une excellente option pour restaurer la protection de ce groupe d'âge, en particulier pour ceux qui présentent un risque élevé de maladie, a-t-elle expliqué. La dose de rappel peut être administrée au moins six mois après la deuxième dose. Il s’agit du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé comme dose de rappel pour ce groupe d’âge au pays. Selon le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), 42 % de la population âgée de 5 à 11 ans au Canada avait reçu deux vaccins à la date du 17 juillet 2022. Les autorités sanitaires chinoises testent désormais également les poissons capturés en mer pour s’assurer qu’ils ne soient pas porteurs du SARS-Cov-2, dans l’espoir de limiter la propagation du coronavirus dans le pays. Les vidéos des dépistages anti-Covid pratiqués sur des poissons dans la ville portuaire de Xiamen ont cumulé plusieurs milliers de vues et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le PDG de Pfizer annonce avoir contracté le Covid-19 La pandémie a fait officiellement au moins 6.467.104 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.064.780), devant le Brésil (682.276), l'Inde (527.253) et la Russie (383.427). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami