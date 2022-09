Covid-19 au Maroc: 7 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 300 cas actifs

La campagne nationale de vaccination se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles optimales à Marrakech, avec l'adhésion des populations cibles à recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

Aucun décès, 7 nouveaux cas de contamination et 39 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 septembre 2022, alors que plus de 6,76 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 17 cas de contamination, un décès et 26 guérisons. Le pays totalise 270.443 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.067 guérisons. En Tunisie, 74 cas de contamination, 0 décès et 83 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.143.862 cas de contamination, dont 29.234 décès et 1.128.926 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.771 cas de contamination, dont 993 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver Le premier vaccin Covid-19 inhalé au monde a été approuvé par l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) pour être utilisé comme dose de rappel, a indiqué dimanche la firme CanSino Biologics. Le vaccin, baptisé «Convidecia Air», est la version inhalée du vaccin à vecteur adénoviral de la société Convidecia, basée à Tianjin. Il «offre une option non invasive», pour les personnes qui préfèrent ne pas avoir de piqûre, a dit la société, ajoutant que le nouveau vaccin peut établir une immunité contre le Covid-19 après «une seule prise». La société a indiqué que les résultats de la phase III, publiés dans la revue médicale The Lancet, montrent que le nouveau vaccin peut induire une forte immunité pour obtenir une triple protection et contenir efficacement l'infection et la propagation du virus. L'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a annoncé samedi avoir approuvé une nouvelle génération du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech visant le variant Omicron. Cette version du vaccin consiste en une dose de rappel dit bivalent, ciblant à moitié la souche originale du virus et à moitié le variant Omicron (BA.1), a précisé la MHRA dans un communiqué. Elle a été approuvée pour les doses de rappel pour les adultes par la MHRA qui a conclu qu'elle respectait les standards de sécurité, qualité et efficacité du régulateur britannique, a détaillé l'agence, notant qu'elle autorise le vaccin pour les personnes de 12 ans et plus. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM Cette annonce intervient alors que le pays s'apprête à proposer à partir de lundi une dose de rappel de vaccin anti-Covid à des millions de Britanniques en Angleterre et en Ecosse, notamment ceux âgés de plus de 50 ans avec en priorité les personnes vivant en maison de retraite. Le Royaume-Uni avait déjà autorisé, mi-août, un vaccin similaire développé par le laboratoire Moderna et ciblant aussi Omicron, variant le plus répandu en Europe. La pandémie a fait officiellement au moins 6.496.833 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.071.420), devant le Brésil (684.029), l'Inde (527.911) et la Russie (384.441). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami