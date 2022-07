Covid-19 au Maroc: 659 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 6.562 cas actifs

Un agent de santé marocain administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

Deux décès, 659 nouveaux cas de contamination et 1.304 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 6.562, alors que plus de 6,65 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 94 cas de contamination et 66 guérisons. Le pays totalise 267.010 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.151 guérisons. En Tunisie, 14.323 nouveaux cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 52 cas de contamination, aucun décès et 140 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.402 cas de contamination au Covid-19, dont 990 décès et 60.556 guérisons. L’état d’urgence sanitaire au Maroc prolongé jusqu’au 30 septembre Le Parlement français a définitivement adopté mardi un projet de loi qui met explicitement fin aux mesures d'exception prises pour lutter contre le Covid-19, tout en rendant possible, dans certains cas, un test obligatoire aux frontières. Les régimes d'exception, en particulier l'état d'urgence, seront abrogés le 1er août. Mais le gouvernement pourra imposer, dans des cas bien précis, un test de dépistage au Covid négatif à l'embarquement en direction du territoire français et pour les voyages outre-mer. Ce certificat sanitaire de voyage ne pourrait être activé pour les voyages internationaux qu'en cas d'apparition d'un variant du Covid particulièrement dangereux dans un pays. Ou pour les voyages vers les collectivités ultramarines en cas de risque de saturation des hôpitaux. Deux points ont été particulièrement discutés: l'âge d'application, dès 12 ans, et surtout le fait que les sénateurs n'ont retenu comme document valide que le test de dépistage négatif. Exit le certificat de vaccination ou de guérison. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé préconise la 4e dose pour les plus de 60 ans et les personnes vulnérables Deux études publiées mardi dans la prestigieuse revue Science concluent que la pandémie de Covid-19 a commencé sur le marché de la ville de Wuhan, en Chine, pointant ainsi vers une très probable origine animale du coronavirus. La première étude est une analyse géographique montrant que les premiers cas détectés en décembre 2019 se concentraient autour du marché. La seconde est une analyse génomique du virus des premiers cas, montrant qu'il est très peu probable que le virus ait largement circulé chez les humains avant novembre 2019. Le débat fait rage depuis le début de la pandémie entre les experts, qui cherchent encore, quasiment trois ans plus tard, à élucider le mystère de l'origine du virus. L'un des auteurs de ces études lui-même, Michael Worobey, virologue à l'université d'Arizona, avait signé une lettre en 2021 appelant à considérer sérieusement l'hypothèse d'une fuite d'un laboratoire de Wuhan. Mais les données analysées depuis «m'ont fait évoluer, jusqu'au point qu'aujourd'hui je pense aussi qu'il n'est simplement pas plausible que le virus ait été introduit d'une autre manière qu'à travers le commerce d'animaux au marché de Wuhan», a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Kristian Andersen, de l'institut de recherche Scripps et lui aussi co-auteur de ces études, a de son côté déclaré: «avons-nous réfuté la théorie de la fuite de laboratoire? Non. Pourrons-nous le faire un jour? Non. Mais je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a des scénarios possibles, et d'autres probables. Et que possible ne signifie pas tout aussi probable». Joe Biden, pratiquement remis du Covid, dit se sentir «très en forme» La pandémie a fait officiellement au moins 6.405.035 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.052.935), devant le Brésil (677.563), l'Inde (526.167) et la Russie (382.236). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui