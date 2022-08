Covid-19 au Maroc: 62 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 537 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

Zéro décès, 62 nouveaux cas de contamination et 80 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 537, alors que plus de 6,74 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 77 cas de contamination, aucun décès et 73 guérisons. Le pays totalise 269.971 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.555 guérisons. En Tunisie, 504 cas de contamination, 1 décès et 81 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.142.537 cas de contamination, dont 29.221 décès et 1.128.038 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 10 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.739 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM La pandémie a fait reculer d'au moins deux ans la lutte contre la pauvreté en Asie et dans le Pacifique, indique la Banque asiatique de développement (BAsD) dans un rapport publié mercredi. Bien que les économies se redressent, les progrès dans ce domaine sont inégaux, précise la BAsD dans son rapport sur les indicateurs clés pour l’Asie et le Pacifique en 2022. La pandémie peut également avoir aggravé d’autres formes de pauvreté dont l'insécurité alimentaire et l'accès aux services de santé et à l'éducation, ajoute la BAsD, notant que de nombreux habitants de la région auront probablement plus de mal qu'avant à échapper à la pauvreté. Selon le rapport, la reprise de la croissance économique de la région cette année devrait permettre de réduire la pauvreté extrême à un niveau qui aurait été atteint en 2020, si la pandémie n'avait pas eu lieu. Les données montrent que les populations de la région dont le niveau de mobilité sociale était plus faible avant la pandémie peuvent connaître des revers plus durables. Quant aux perspectives d’avenir, la BAsD prévoit que d’ici 2030, la prévalence de la pauvreté extrême dans la région devrait passer sous la barre des 1% et environ 25% de la population devrait atteindre au moins le statut de classe moyenne. Toutefois, ces perspectives sont menacées par les différences de mobilité sociale ainsi que d’autres incertitudes, selon la même source. La Chine a fourni plus de 189 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 à 27 pays africains, depuis la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), tenue en novembre 2021, rapportent mercredi les médias. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé avertit d'une cinquième vague, probable à partir de fin octobre Lors de cette conférence, la Chine a annoncé qu'elle entendait fournir un milliard de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid-19 à l'Afrique. Le pays a également annoncé dix projets médicaux et sanitaires pour les pays africains dans le cadre d’une opération qui prévoyait aussi l’envoi de 1.500 professionnels médicaux et experts de santé publique en Afrique. «Depuis la 8e Conférence ministérielle, la Chine a soutenu la lutte de l'Afrique contre la pandémie, ainsi que sa reprise et son développement post-pandémie, à travers des projets d'aide concrets», a indiqué Liu Junfeng, responsable de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Selon Liu Junfeng, la Chine continuera à expédier des vaccins et des fournitures de lutte contre la pandémie à des pays africains, et à travailler avec l'Afrique pour mettre en œuvre les mesures de coopération anti-pandémie. La pandémie a fait officiellement au moins 6.477.018 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.066.416), devant le Brésil (682.941), l'Inde (527.452) et la Russie (383.758). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami