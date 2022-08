Covid-19 au Maroc: 58 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 555 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

Zéro décès, 58 nouveaux cas de contamination et 88 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 555, alors que plus de 6,74 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 89 cas de contamination, aucun décès et 74 guérisons. Le pays totalise 269.894 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.482 guérisons. En Tunisie, 105 cas de contamination, 2 décès et 287 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.141.773 cas de contamination, dont 29.209 décès et 1.126.855 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 10 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.739 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: une étude vient confirmer l'efficacité du vaccin Sinopharm contre les formes graves Une étude, publiée mardi dans le British Journal of Sports Medicine, explique que les personnes qui s'adonnent à une activité physique régulière ont moins de risques d'attraper le Covid-19 et de développer une forme grave. Une activité physique régulière est associée à un moindre risque d'infection au coronavirus, ainsi qu'à un meilleur pronostic en matière d'hospitalisation, de gravité et de mortalité, conclut cette étude qui comprend toutefois de nombreuses limites. Les auteurs en concluent qu'en cas d'activité régulière, le risque d'infection est légèrement réduit et, surtout, celui d'hospitalisation diminue d'environ un tiers (-36%) et celui de décès de près de la moitié (-43%). Les auteurs estiment qu'il faut au moins 150 minutes d'activité modérée ou 75 minutes d'activité intense par semaine pour un effet maximal. Il est probable qu'une bonne activité physique facilite directement une réponse immunitaire efficace, comme le rappellent les auteurs. Mais elle peut aussi limiter en amont certains facteurs de risques d'un Covid grave, comme le surpoids. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a donné son feu vert pour administrer le vaccin anti-Covid-19 de Novavax aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Selon les médias américains, la décision de la FDA a été favorablement accueillie par les personnes non vaccinées qui préfèrent un vaccin qui n'est pas basé sur la technologie d'ARNm utilisée par Pfizer et Moderna. Cette nouvelle aidera, espérons-le, à augmenter les taux de vaccination, en particulier alors que nous nous préparons à la hausse des cas de Covid-19 avec le début de l'automne et la rentrée scolaire, a affirmé le PDG de Novavax, Stanley Erck, dans un communiqué. Il a ajouté que ce vaccin, développé à l'aide d'une approche innovante de la technologie des vaccins à protéines recombinantes, contribuera à augmenter le taux de vaccination auprès des adolescents. Covid-19 au Maroc: amélioration continue de tous les indicateurs épidémiologiques La pandémie a fait officiellement au moins 6.472.408 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.065.569), devant le Brésil (682.587), l'Inde (527.368) et la Russie (383.617). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami