Covid-19 au Maroc: 51 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 409 cas actifs

Le Centre national d'estivage à la forêt diplomatique, au sud de Tanger, a été transformé en un Centre hospitalier pour prendre en charge les cas qui développent des symptômes légers du Covid-19 (photo d'archive datée du 17 juillet 2020).

Deux décès, 51 nouveaux cas de contamination et 38 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 409, alors que plus de 6,24 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un cas de contamination. Le pays totalise 265.772 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.346 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.685 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons. Covid-19 en Chine: Pékin étend le dépistage, le confinement menace Le président finlandais, Sauli Niinistö, positif au Covid-19, a annoncé mercredi qu'il souffrait d'une pneumonie, mais qu'une amélioration de son état lui avait permis de quitter l'hôpital. «Le corona s'est calmé et la pneumonie a frappé», a écrit Sauli Niinistö sur Facebook. A 73 ans, le chef d'Etat a passé «quelques jours» à l'hôpital cette semaine, après un diagnostic positif au coronavirus le 19 avril, qui avait entraîné l'annulation d'une visite en Norvège. Remerciant le personnel hospitalier, il a indiqué que son «rétablissement se poursuivait chez lui». Le gouvernement néo-zélandais a agi de manière illégale en mettant en œuvre ses contrôles aux frontières pour protéger le pays du Covid-19, a jugé mercredi la plus haute instance judiciaire, estimant que le système avait privé certains citoyens du droit de rentrer chez eux durant la pandémie. Dans son jugement, la juge de la Cour suprême, Jillian Mallon, estime que le processus d'isolement et de quarantaine mis en place par le gouvernement n'avait pas permis de prendre suffisamment en compte les circonstances personnelles de chacun. Pour la juge, ce système était un élément essentiel de la stratégie contre le coronavirus, mais son incapacité à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes signifiait que le gouvernement avait agi «de manière illégale, déraisonnable et en violation de la Déclaration des droits qui stipule que tout citoyen néo-zélandais a le droit d'entrer en Nouvelle-Zélande». Covid-19: seul un patient hospitalisé sur quatre totalement rétabli après un an, selon une étude En février 2022, au moins 58% de la population américaine avait contracté le Covid depuis le début de la pandémie, selon une étude des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) publiée mardi et fondée sur un examen d'anticorps. Ce pourcentage équivaut à près de 190 millions de personnes aux Etats-Unis, un nombre bien plus élevé que les 80 millions de cas officiellement recensés, la plupart étant donc non diagnostiqués, asymptomatiques ou non enregistrés auprès des autorités. Environ 75% de la population de moins de 18 ans a contracté le virus, selon l'étude, avec un bond colossal de cas - en particulier chez les enfants - durant la vague du variant Omicron l'hiver passé. La chute brutale des activités de dépistage du Covid-19 dans le monde oblige l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à piloter à «l'aveugle» face à un virus qui fait toujours rage et continue d'évoluer, a-t-elle déploré mardi. «Face à un virus mortel, l'ignorance ne fait pas le bonheur», a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, détournant une expression courante en anglais («Ignorance is bliss» - «L'ignorance fait le bonheur»). «Au niveau mondial, les cas et les décès signalés (...) continuent de diminuer, ce qui est très encourageant. La semaine dernière, un peu plus de 15.000 décès ont été signalés à l'OMS - le total hebdomadaire le plus bas depuis mars 2020», a-t-il relevé lors d'une conférence de presse à Genève. Il a incité à la prudence parce que faute de tests, l'OMS reçoit moins d'informations sur la transmission et le séquençage. Le pétrole sombre, le Covid-19 en Chine fait peser des inquiétudes sur la demande La pandémie a fait officiellement au moins 6.248.631 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.019.008), devant le Brésil (662.941), l'Inde (522.374) et la Russie (375.237). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami