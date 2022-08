Covid-19 au Maroc: 47 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 386 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 47 nouveaux cas de contamination et 68 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 30 et 31 août 2022, alors que plus de 6,77 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 37 cas de contamination, aucun décès et 35 guérisons. Le pays totalise 270.272 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.907 guérisons. En Tunisie, 74 cas de contamination, 0 décès et 83 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.143.862 cas de contamination, dont 29.234 décès et 1.128.926 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1 cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.762 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM Le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, a annoncé, mercredi, l’allègement à partir de septembre des conditions d’entrée dans le pays. «Avec la hausse des voyages internationaux partout dans le monde, le Japon augmentera son quota quotidien de nombre d’entrées des touristes à 50.000 à partir du 7 septembre pour suivre la tendance actuelle», a indiqué Fumio Kishida lors d’une conférence de presse. La nécessité pour les touristes étrangers d’être accompagnés d’un guide touristique pour entrer au Japon sera également levée, a ajouté le Premier ministre, relevant néanmoins que la réservation d’un séjour à destination du pays doit encore se faire à travers une agence de voyage. «Nous autoriserons les touristes du monde entier à entrer dans le pays à travers des voyages organisés, mais sans nécessité de guide touristique», a-t-il dit. L’annonce de ces nouvelles mesures d’allègement des restrictions d’entrée au Japon intervient suite à la décision du gouvernement nippon de dispenser les voyageurs triplement vaccinés de la présentation d’un test négatif au Covid-19 à leur arrivée. Cet assouplissement, qui entrera en vigueur à compter du 7 septembre, fait suite à une période de restrictions sévères imposées par le pays aux frontières depuis 2020. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Le Covid-19 continue de faire des ravages dans le peloton du Tour d'Espagne: deux coureurs du top 10, le Britannique Simon Yates (5e), et le Français Pavel Sivakov (9e), ont dû abandonner la boucle espagnole en raison d'un test positif, ont annoncé leurs formations mercredi, avant la 11e étape. Vainqueur de la Vuelta en 2018, le leader britannique de la formation BikeExchange venait de gagner une place au général après le contre-la-montre individuel de la veille entre Elche et Alicante. Le coureur d'Ineos-Grenadiers, lui, pointait à la 9e place, à plus de sept minutes du maillot rouge Remco Evenepoel. Yates a présenté des symptômes dans la nuit, une petite fièvre et des courbatures, et a effectué un test qui s'est révélé positif ce mercredi matin, a précisé sa formation dans un communiqué. La formation BikeExchange a annoncé qu'elle allait effectuer d'autres tests auprès des coureurs et de l'encadrement de l'équipe pour détecter d'éventuels autres cas. Depuis le départ du Tour d'Espagne le 19 août aux Pays-Bas, au moins 19 coureurs ont été testés positifs au Covid-19. La propagation du virus s'est accélérée au sein du peloton ces derniers jours, avec au moins 16 cas détectés depuis vendredi. La pandémie a fait officiellement au moins 6.490.538 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.069.499), devant le Brésil (683.718), l'Inde (527.829) et la Russie (384.254). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami