Covid-19 au Maroc: 38 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 939 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 38 nouveaux cas de contamination et 158 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 939, alors que plus de 6,72 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 133 cas de contamination et 102 guérisons. Le pays totalise 269.141 cas de contamination, dont 6.878 décès et 180.790 guérisons. En Tunisie, 4.581 cas de contamination et 34 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.139.241 cas de contamination, dont 29.153 décès et 1.112.157 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.708 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: amélioration continue de tous les indicateurs épidémiologiques Une nouvelle étude canadienne, publiée récemment dans la revue Lancet Infectious Diseases, affirme que les femmes enceintes ont des effets secondaires moins graves après le vaccin contre le Covid-19 que les femmes qui ne sont pas enceintes. Le Réseau national canadien pour la sécurité des vaccins a recueilli des données auprès de 191.360 femmes vaccinées âgées de 15 à 49 ans entre décembre 2020 et novembre 2021. Selon l'étude, les chercheurs ont demandé aux participantes de signaler des événements de santé importants après la vaccination qui étaient suffisamment graves pour leur faire manquer l'école ou le travail, pour consulter un médecin ou pour modifier leurs routines de vie. Sur 5.597 participantes enceintes, 4% ont signalé un problème de santé important dans les sept jours qui ont suivi la première dose d'un vaccin à ARNm, suite à la deuxième dose, 7,3% des 3.108 répondantes enceintes ont déclaré avoir eu des effets secondaires notables. Or, parmi les femmes qui n'étaient pas enceintes, 6,3% des 174.765 répondantes ont signalé un problème de santé important après la première dose, et 11,3% des 10.254 participantes ont déclaré qu'elles se sentaient malades après la deuxième dose. Covid-19 au Maroc: fin de la deuxième vague Omicron Le laboratoire Moderna a annoncé lundi l'ouverture d'une usine de vaccins à ARN messager dans la ville australienne de Melbourne. Le projet sera basé à Monash, l'une des plus importantes universités du pays océanien. A terme, il devrait aboutir à une production annuelle de 100 millions de doses de vaccin contre la grippe, le Covid-19 et d'autres maladies. Le Spikevax de Moderna faisait partie des premiers vaccins anti-Covid-19 à utiliser la nouvelle technologie dite ARN messager mise au point pendant la pandémie. Ces vaccins font usage d'une molécule pour conditionner l'organisme à identifier et lutter contre un agent pathogène comme le Covid-19, à la différence des vaccins traditionnels qui contiennent un morceau de virus ou de bactérie. La construction de l'usine Moderna doit être entamée cette année et s'achever en 2024. La pandémie a fait officiellement au moins 6.454.976 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.062.343), devant le Brésil (681.550), l'Inde (527.069) et la Russie (383.178). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami