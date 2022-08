Covid-19 au Maroc: 30 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 424 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 30 nouveaux cas de contamination et 82 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 424 alors que plus de 6,74 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 30 cas de contamination, aucun décès et 53 guérisons. Le pays totalise 270.175 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.788 guérisons. En Tunisie, 374 cas de contamination, 3 décès et 149 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.143.167 cas de contamination, dont 29.233 décès et 1.128.446 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.759 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques La pandémie du Covid a fait un million de décès dans le monde depuis janvier, a indiqué l’OMS, qui appelle les gouvernements à accélérer la vaccination alors qu’un tiers de la population mondiale n’est pas vacciné. «Nous avons dépassé le jalon tragique d’un million de décès dus au Covid-19 depuis le début de l’année», a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse. Il a demandé aux gouvernements de tous les pays de redoubler d’efforts pour vacciner tous les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les autres personnes les plus exposées, afin d’atteindre une couverture vaccinale de 70% pour l’ensemble de la population. Le géant américain de biotechnologies Moderna a annoncé avoir porté plainte contre Pfizer et BioNTech pour violation de brevet concernant leur vaccin à ARN messager contre le Covid-19. Dans un communiqué, l'entreprise a indiqué que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016 et couvrant la technologie fondamentale de l'ARN messager. Jusqu'alors, les vaccins s'appuyaient sur des formes affaiblies ou désactivées des virus pour habituer l'organisme à se défendre, et le développement des remèdes, ainsi que les essais cliniques pour vérifier leur sûreté, pouvaient durer plusieurs années. L'utilisation de la technologie de l'ARN messager dans les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech, parmi les plus injectés au monde, fut l'apogée de quatre décennies de recherches qui ont permis de surmonter de nombreux obstacles, selon les observateurs. Cette technologie révolutionnaire a été cruciale pour le développement du propre vaccin à ARN messager de Moderna, Spikevax. Pfizer et BioNTech ont copié cette technologie, sans l'autorisation de Moderna, pour fabriquer Comirnaty, a indiqué Moderna. Moderna et Pfizer/BioNTech ont les premiers mis en production leurs vaccins contre le coronavirus, très vite après le début de la pandémie, grâce à cette technologie de l'ARN messager qui permet de commander aux cellules humaines de fabriquer des protéines présentes dans le virus afin d'habituer le système immunitaire à le reconnaître et à le neutraliser. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM La pandémie a fait officiellement au moins 6.486.322 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.941.416), devant le Brésil (682.941), l'Inde (527.452) et la Russie (383.758). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami