Covid-19 au Maroc: 148 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 1.603 cas actifs

Un agent de santé marocain administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Deux décès, 148 nouveaux cas de contamination et 357 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.603, alors que plus de 6,71 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 122 cas de contamination et 104 guérisons. Le pays totalise 268.478 cas de contamination, dont 6.878 décès et 180.258 guérisons. En Tunisie, 14.323 cas de contamination et 78 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.097.938 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 9 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.675 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: fin de la deuxième vague Omicron La Commission européenne a réservé auprès de la biotech américaine Moderna 15 millions de doses supplémentaires de la nouvelle version de son vaccin anti-Covid, modifié notamment en fonction du variant Omicron, a-t-elle annoncé mardi. L’Agence européenne des médicaments (EMA), régulateur du secteur, avait annoncé mi-juin avoir commencé à examiner cette nouvelle version, destinée à cibler aussi bien la souche originelle du SARS CoV-2 que celle du variant Omicron, dont des sous-variants ont récemment entraîné une remontée des contaminations. L’accord passé par la Commission reste cependant suspendu au feu vert des régulateurs européens, sous réserve d’une autorisation de mise sur le marché (dans l’UE) dans des délais qui permettraient l’utilisation de ces doses pour les campagnes de vaccination cet automne et cet hiver, selon un communiqué de presse. Ces 15 millions font partie de la commande globale de 460 millions de doses passée avec Moderna, au nom des Vingt-Sept, par la Commission depuis le début de la pandémie. Le laboratoire utilise la technologie de l’ARN messager. Début juin, l’exécutif européen avait annoncé avoir passé un accord avec la biotech new-yorkaise pour qu'une partie des doses dont la livraison était attendue au deuxième trimestre puisse être livrée seulement à partir de septembre, sous forme de vaccins de rappel adaptés aux variants du SARS CoV-2, dont Omicron. Une partie des quelque 80.000 touristes coincés sur l'île tropicale de Hainan (sud de la Chine) en raison d'un foyer de Covid pourront partir dans les prochains jours, mais d'autres devront encore patienter, ont indiqué mardi les autorités. Surnommée le Hawaï chinois, et populaire auprès des surfeurs, l'île est confrontée à son pire rebond de cas en deux ans, avec plus de 1.500 personnes testées positives entre le 1er et 9 août dans la cité balnéaire de Sanya, selon les chiffres officiels. En conséquence, tous les vols au départ de Hainan ont été annulés, bloquant des dizaines de milliers de touristes sur place. Covid-19 au Maroc: pourquoi une quatrième dose de vaccin est proposée aux personnes vulnérables? Les autorités sanitaires locales ont indiqué mardi que les touristes en voyage organisé se trouvant dans des zones où il n'y a pas eu de cas seront autorisés à partir après avoir eu deux tests négatifs en 48 heures. Les voyageurs se trouvant dans des zones avec un faible nombre de cas pourront, eux, quitter l'île s'ils ont été testés trois fois négatifs en 72 heures et ne présentent aucun symptôme. Mais ceux étant dans des zones avec davantage de cas devront attendre que la situation sanitaire s'améliore. Plusieurs matchs du championnat chinois de football, prévus dans les prochains jours à Haikou, la capitale de l'île, ont été reportés. En raison des répercussions de l'épidémie à Haikou, certains matchs ne pourront être disputés comme prévu, a annoncé l'Association chinoise de football. Environ un tiers des équipes chinoises se trouvent actuellement à Haikou, après y avoir joué d'autres matchs, et ne pourront pas repartir dans l'immédiat, selon les médias d'Etat. Le football chinois a été grandement affecté par la pandémie depuis deux ans, la plupart des clubs devant jouer dans des stades vides en raison des règles sanitaires. La pandémie a fait officiellement au moins 6.442.532 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.059.641), devant le Brésil (680.598), l'Inde (526.826) et la Russie (382.902). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami