Covid-19 au Maroc: 139 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 878 cas actifs

Près de 95% de la population cible a été vaccinée contre le Covid-19 dans la province d'Azilal.

Un décès, 139 nouveaux cas de contamination et 86 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 878, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Aucun cas de contamination et aucun décès n’ont été enregistrés selon le dernier bilan arrêté. Le pays totalise 271.147 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.598 guérisons. En Tunisie, 11 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible qui ne souligne aucun décès. Le pays totalise 1.147.282 cas de contamination, dont 29.272 décès et 1.134.050 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.422 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Covid-19: chez les vaccinés, le risque de formes graves est lié à l'âge ou aux comorbidités, confirme une vaste étude Hong Kong a annoncé mardi un allègement des mesures sanitaires, affirmant qu'il n'exigerait plus l'utilisation d'une application mobile pour contrôler l'entrée dans la plupart des lieux fermés, et que les personnes arrivant de l'étranger pourraient accéder aux bars et restaurants dès leur arrivée. Ces deux mesures entrent en vigueur mercredi, a précisé le chef de l'exécutif John Lee durant sa conférence de presse hebdomadaire. Une preuve de vaccination sera néanmoins toujours nécessaire pour entrer dans certains lieux, notamment les restaurants. Cette annonce survient au lendemain d'une déclaration similaire en Chine continentale, qui a marqué une étape importante dans le revirement de Pékin vis-à-vis de sa politique «zéro Covid». Lundi, les autorités chinoises ont annoncé retirer de la circulation une application numérique qui enregistre les déplacements dans les régions où des cas de Covid-19 ont été recensés. Hong Kong a été autorisé à appliquer une version allégée de la stratégie chinoise de tolérance zéro à l'égard du coronavirus, mais a maintenu un ensemble de restrictions et de règles que la plupart des pays du monde ont abandonnées depuis longtemps. Pendant la majeure partie de la pandémie, l'accès aux lieux publics et commerciaux était contrôlé via «LeaveHomeSafe», une application pour smartphone liée au statut vaccinal de l'utilisateur. Depuis septembre, date à laquelle Hong Kong a finalement abandonné la quarantaine obligatoire pour toutes les personnes arrivant de l'étranger, ces voyageurs se voient interdire l'accès aux bars et aux restaurants pendant leurs trois premiers jours à Hong Kong et doivent effectuer des tests Covid. Mardi, John Lee a déclaré que ces mesures seraient désormais supprimées. «Nous avons pris ces deux décisions parce que nous avons examiné les données et les risques», a déclaré le chef de l'exécutif à la presse. Ces mesures représentent un coup de pouce pour les entreprises au moment où l'économie locale, en proie à la récession, souffre de plus de deux ans d'isolement auto-imposé. Le secteur du tourisme a été décimé par la pandémie et les entreprises ont fait pression pour obtenir une levée des restrictions. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? De nombreuses restrictions liées à la pandémie subsistent toujours, notamment l'interdiction des rassemblements publics de plus de 12 personnes. Le gouvernement a précisé que les voyageurs en provenance de l'étranger devront toujours subir des tests PCR à leur arrivée deux jours plus tard. Les tests antigéniques quotidiens pour les écoliers resteront également obligatoires, de même que le port de masques, y compris à l'extérieur. La pandémie a fait officiellement au moins 6.660.685 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.109.983), devant le Brésil (691.021), l'Inde (530.658) et la Russie (392.720). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami