Aucun décès, 134 nouveaux cas de contamination et 151 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 7 et 8 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.070 , alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 nouveaux cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 271.128 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.589 guérisons.

En Tunisie, 10 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible qui ne souligne aucun décès. Le pays totalise 1.147.145 cas de contamination, dont 29.269 décès et 1.133.982 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.421 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès.

La capitale chinoise montrait jeudi 8 décembre 2022 des premiers signes de retour à la normale, au lendemain de l'annonce d'un assouplissement général des restrictions sanitaires en vigueur depuis bientôt trois ans.

Alors que ces dernières semaines, nombre d'entreprises et d'écoles avaient fermé, la circulation des voitures dans les rues de Pékin reprenait à la moitié de son niveau habituel, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les transports en commun, notamment les bus, étaient toutefois très loin d'être bondés et certains étaient même quasi-déserts. «Il n'y a pas vraiment plus de monde ce matin que les jours précédents, avant la levée des restrictions. C'est très calme. Je pense que les gens ont encore peur de sortir», confiait le gérant d'un café Starbucks.

Mercredi, les autorités sanitaires ont pourtant annoncé un assouplissement général des restrictions sanitaires, après des manifestations de colère populaire et aussi dans l'espoir de relancer l'économie, asphyxiée par le «zéro Covid».

Parmi les principales mesures dévoilées, la fin des tests PCR systématiques et à grande échelle, la possibilité de s'isoler à domicile pour les cas bénins et asymptomatiques, et un recours plus limité aux confinements. Aucun test PCR n'est plus demandé pour les voyages entre provinces, mais un résultat négatif datant de moins de 48 heures est toujours exigé pour entrer dans les restaurants et les cafés, qui rouvrent en douceur.

En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a donné jeudi son feu vert à deux nouveaux vaccins anti-Covid pour un rappel et insisté sur l'importance d'une nouvelle dose sans tarder, en priorité pour les plus à risque, leurs proches et les soignants.

La HAS, appelée à se prononcer sur trois vaccins contre le Covid-19 avec une autre technologie que l'ARN messager, en a autorisé deux en rappel, ceux de Sanofi et de Novavax, et a écarté, pour le moment, celui de Valneva, selon un communiqué. Jusqu'alors, seuls des vaccins à ARN adaptés au variant Omicron, dits bivalents, sont utilisés en rappel pour la campagne vaccinale de cet automne.

Ces vaccins, fabriqués par Pfizer-BioNtech et Moderna, restent recommandés «préférentiellement» pour un rappel, a précisé la HAS. Mais «pour ceux qui ne pourraient ou ne voudraient pas», les vaccins Sanofi et Novavax sont désormais accessibles. Pour le vaccin de Sanofi, la HAS a évoqué de premières données immunologiques, suggérant «une efficacité au moins équivalente à celle des vaccins actuellement recommandés contre le variant Omicron BA.4/5».

Celui de Novavax, déjà autorisé pour les primo-vaccinations des adultes, est donc désormais aussi accessible en rappel. Le vaccin de Valneva n'a pas obtenu de feu vert, à ce stade, en primo-vaccination, notamment par manque de données d'efficacité clinique avec les variants actuels, a précisé à la presse Elisabeth Bouvet, de la commission technique des vaccinations.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.652.480 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.108.815), devant le Brésil (690.635), l'Inde (530.647) et la Russie (392.454).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.