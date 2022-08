Covid-19 au Maroc: 129 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 1.436 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 22 juin 2020.

Deux décès, 129 nouveaux cas de contamination et 294 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.436, alors que plus de 6,71 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 106 cas de contamination et 89 guérisons. Le pays totalise 268.584 cas de contamination, dont 6.878 décès et 180.347 guérisons. En Tunisie, 14.323 cas de contamination et 78 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.097.938 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 8 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.683 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: fin de la deuxième vague Omicron Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a proclamé mercredi une «victoire éclatante» sur le Covid-19, après avoir lui-même été malade, selon sa sœur qui accuse Séoul d'être à l'origine de l'épidémie dans son pays. Présidant une réunion avec des personnels de santé et des scientifiques, Kim Jong Un s'est félicité de cette «victoire (...) dans la guerre contre la maladie pandémique maligne», selon l'agence de presse officielle KCNA. «La victoire remportée par notre peuple est un événement historique qui a montré une fois de plus au monde la grandeur de notre État, la ténacité indomptable de notre peuple et les belles coutumes nationales dont nous sommes fiers», a ajouté le dirigeant nord-coréen, cité par l'agence. La Corée du Nord, l'un des premiers pays au monde à fermer ses frontières en janvier 2020 après l'apparition du virus dans la Chine voisine, a annoncé son premier cas de coronavirus le 12 mai, et Kim Jong Un a pris personnellement en main la lutte contre l'épidémie. Depuis le 29 juillet, Pyongyang n'a signalé aucun nouveau cas. La Corée du Nord a enregistré près de 4,8 millions de «cas de fièvre», selon l'expression employée pour désigner le nombre d'infections, depuis la fin avril, avec seulement 74 décès, soit un taux de létalité officiel de 0,002%, selon KCNA. La gestion de l'épidémie «est un miracle sans précédent dans l'histoire mondiale de la santé publique», a lancé Kim sous un tonnerre d'applaudissements, selon l'agence de presse. Covid-19 au Maroc: pourquoi une quatrième dose de vaccin est proposée aux personnes vulnérables? L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré mercredi qu'elle visait à approuver dès l'automne un vaccin anti-Covid de Pfizer/BioNTech ciblant deux sous-variants de la souche Omicron se propageant rapidement. Les sous-lignages d'Omicron BA.4 et BA.5 alimentent une hausse des cas de Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis, ce qui a poussé l'OMS à déclarer le mois dernier que la pandémie était loin d'être finie. Le régulateur européen a déclaré avoir lancé lundi un examen d'une version adaptée du sérum anti-Covid de Pfizer ciblant ces deux sous-variants, plus aisément transmissibles et qui échappent plus facilement au système immunitaire que les souches antérieures. La pandémie a fait officiellement au moins 6.442.532 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.059.641), devant le Brésil (680.598), l'Inde (526.826) et la Russie (382.902). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune