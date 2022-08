Covid-19 au Maroc: 109 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 833 cas actifs

Un agent de santé prépare une dose de vaccin anti-coronavirus, dans un centre de vaccination à Marrakech, le 31 décembre 2021.

Aucun décès, 109 nouveaux cas de contamination et 152 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 833, alors que plus de 6,72 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 112 cas de contamination et 101 guérisons. Le pays totalise 269.381 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.000 guérisons. En Tunisie, 1.894 cas de contamination, 4.390 guérisons et 28 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.141.135 cas de contamination, dont 29.189 décès et 1.125.497 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.721 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: amélioration continue de tous les indicateurs épidémiologiques À l’approche de la rentrée scolaire et face à une éventuelle huitième vague, le gouvernement québécois va lancer une campagne de vaccination massive contre le Covid-19, a annoncé mardi le Premier ministre du Québec, François Legault. La vaccination sera ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus à compter du 22 août, pour ensuite concerner toute la population (18 ans et plus) dès le 29 août. Les autorités sanitaires recommandent de recevoir une nouvelle dose cinq mois après la dose précédente, et ce, peu importe le nombre de doses de rappel reçues jusqu’à maintenant. La Première dame des Etats-Unis, Jill Biden, a été testée positive au Covid-19, a annoncé mardi la Maison Blanche, ajoutant qu'elle présente de légers symptômes. Quant à son époux, Joe Biden, il a été testé négatif et va, comme prévu, rentrer dans la journée à Washington, a souligné un porte-parole de la Maison Blanche. Le président américain avait été testé positif au Covid-19 fin juillet et s'était isolé durant environ deux semaines avant d'être finalement testé négatif le 6 août. La Chine applique une stricte stratégie sanitaire face au Covid-19: placement en quarantaine des personnes testées positives, confinements ciblés ou encore tests PCR généralisés et obligatoires. Au printemps, la capitale économique Shanghai avait été confinée durant deux longs mois, en réponse alors à la pire flambée épidémique dans le pays depuis deux ans. Le PDG de Pfizer annonce avoir contracté le Covid-19 Samedi dernier, pour un seul cas contact dans un magasin Ikea, les autorités ont tenté de retenir tous les clients du géant suédois de l’ameublement, en vue d’une quarantaine. Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux montrent des familles bloquées dans le magasin par des portes vitrées. Sur d’autres images, on peut voir des clients s’enfuir en catastrophe par ce qui semble être une issue de secours du magasin Ikea du district de Xuhui. Des agents de sécurité débordés par la foule peinent à maintenir les portes fermées. Ce genre de scène n’est pas inhabituel en Chine. A Shanghai toujours, des employés ont pris vendredi la poudre d’escampette après un cas contact dans un immeuble de bureaux du district de Huangpu, selon des images vérifiées par l’AFP. La pandémie a fait officiellement au moins 6.460.356 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.063.087), devant le Brésil (681.828), l'Inde (527.134) et la Russie (383.300). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami