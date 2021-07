© Copyright : DR

Kiosque360. Un groupe d’acteurs égyptiens de cinéma est attendu très prochainement au Maroc. Une visite de travail qui s’inscrit dans le cadre du tournage au Royaume d’une bonne partie du nouveau film égyptien «Ehl El Kahf» (Les gens de la caverne).

Selon le quotidien Assabah du mercredi 14 juillet, une pléiade de stars du cinéma s’apprête à débarquer au Maroc pour les besoins du tournage sur place de plusieurs séquences d’un prochain nouveau film égyptien.

Le Centre cinématographique marocain et les autorités administratives concernées ont donné leur feu vert à la réalisation d’une partie de cette œuvre cinématographique au Maroc. Selon Walid Mansour, le réalisateur de ce film, intitulé «Ehl El Kahf» (Les gens de la caverne), toute la partie qui devait être réalisée en Egypte a été bouclée. Il ne reste donc que les séquences pour lesquelles il a choisi un cadre marocain et qui seront tournées dans les tout prochains jours.

Selon Assabah, qui cite des sources médiatiques égyptiennes, Walid Mansour a ajouté que l’équipe technique du film s’apprêtait à voyager au Maroc. Sur sa page Instagram, le réalisateur a d'ailleurs publié une photo de lui en réunion avec le staff technique du film, photo qu’il a légendée: «Bientôt au Maroc».

Assabah précise que les principaux acteurs de ce nouveau film sont Khaled Ennabaoui, Ghada Adil, Mohamed Memdouh «Tyson», Mahmoud Hamida… et plus d’une dizaine d’autres acteurs cités par le quotidien.

Ce film est une adaptation d’une pièce de théâtre, du même intitulé, écrite par feu le grand écrivain égyptien Toufik El Hakim, et dont la dramaturgie tourne autour de la lutte homme-temps. Il s’agit ainsi de trois hommes qui reviennent à la vie après un sommeil de trois siècles, et qui tentent de s’adapter aux changements survenus depuis. Soit ils s’adaptent au nouveau contexte et défient ainsi le temps, soit ils n’y arrivent pas et sont condamnés à un éternel retour à leur caverne. Et dur, dur sera le réveil suivant.