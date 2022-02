© Copyright : DR

Kiosque360. Un agent de sécurité exerçant à Casablanca vient d’être arrêté par la police de lutte contre la cybercriminalité et poursuivi en état de détention pour usurpation de fonction, escroquerie et chantage. Voici son modus operandi dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

«Usurpation de fonction, escroquerie et chantage». Tels ont été les chefs d’accusation retenus contre un agent de sécurité, qui exerçait dans une entreprise à Casablanca. Le mis en cause, âgé de 35 ans, se faisait passer pour un substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca. Avec ce statut juridique, il choisissait ses victimes avec soin sur les réseaux sociaux, notamment les femmes célibataires dépassant le seuil de la quarantaine et les divorcées, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 5 et 6 février.



Et de préciser que l’escroc repérait la victime et entrait en contact avec elle, en rassemblant le maximum d’informations sur sa vie privée et sur son entourage familial et professionnel. Ces informations étaient ensuite exploitées pour faire chanter la victime. Ainsi, l’agent de sécurité, faux substitut du procureur du Roi, sommait sa victime de passer à la caisse. A défaut, il menaçait de transférer toutes les informations recueillies aux membres de sa famille et à tous ses amis sur les mêmes réseaux sociaux.



L’affaire a éclaté quand une femme s’est présentée chez le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca pour déposer une plainte racontant qu’«elle avait fait connaissance sur les réseaux sociaux d’un substitut du procureur du Roi près le même tribunal. Et après des échanges avec lui sur les réseaux sociaux, elle s’est retrouvée victime de chantage», indiquent les sources du quotidien. L’affaire a été immédiatement confiée à la brigade de police chargée de lutte contre la cybercriminalité qui a rapidement identifié l’agent de sécurité en question avant de l’interpeller dans sa demeure au cours de la semaine dernière à Casablanca.



L’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, a dévoilé son modus operandi. Après la période de garde à vue, il a été déféré devant la justice qui l’a poursuivi en état de détention pour les chefs d’accusation qui ont été retenus contre lui. Son procès se poursuit aujourd’hui au tribunal de première instance de Casablanca.