© Copyright : DR

Kiosque360. Le renchérissement du prix du cuivre à l’international provoque une inondation du marché noir par des câbles électriques frauduleux qui mettent en danger les entreprises formelles du secteur, mais aussi les citoyens. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le renchérissement des prix de plusieurs produits sur les marchés internationaux donne des idées à certains, et ils ne sont pas toujours bien intentionnés. Sur le marché noir, une nouvelle fraude semble prendre de plus en plus d’ampleur et génère déjà plusieurs centaines de millions, voire des milliards, de dirhams à ses initiateurs.

Dans son numéro du vendredi 25 février, Assabah rapporte que le marché est inondé depuis quelque temps par des câbles électriques frauduleux. Ceux qui les ont mis en vente trichent, selon les sources du journal, dans la qualité du cuivre qu’ils contiennent, avec pour résultat des bénéfices illégitimes estimés à plus de 1,6 milliards de dirhams chaque année.

Des voix s’élèvent aujourd’hui dans le secteur pour dénoncer ces pratiques. D’autant plus qu’elles interviennent dans un contexte où les sociétés structurées fournissent des efforts considérables pour améliorer la qualité des produits qu’elles proposent, subissant ainsi de plein fouet le renchérissement des coûts à l’international, mais également les taxes, et particulièrement la TVA. C’est donc une concurrence illégale et inéquitable à laquelle elles doivent faire face, et elles semblent déjà en pâtir. En effet, d’après les sources d’Assabah, le marché noir gagne de plus en plus de part de marché, frôlant désormais les 30% de la quantité globale des câbles vendus chaque année.

C’est pourquoi un appel est lancé aux autorités afin de taper du poing sur la table et de mettre fin à ces pratiques qui nuisent non seulement aux secteurs formels, mais mettent également en danger la vie des citoyens. En effet, des incendies liés à la qualité des câbles achetés sur le marché noir seraient de plus en plus rapportés. Car comme l’expliquent les experts, la faible qualité du cuivre qu’ils contiennent les rend peu résistants à la puissance du courant électrique qui en transite, provoquant ainsi des courts-circuits.

En attendant de voir si cet appel sera entendu, les sources d’Assabah rappellent que le marché mondial du cuivre connaît depuis deux ans une forte hausse des prix, qui sont passés d’une fourchette comprise entre 5000 et 6000 dollars la tonne à plus de 10.000 dollars. C’est ce qui a poussé certains producteurs malintentionnés à fabriquer des câbles de faible qualité et les proposer à des commerçants-complices pour les revendre sur le marché noir.