Kiosque360. Le concours de recrutement des enseignants cadres des AREF s’est déroulé dans des conditions normales et équitables. Les surveillants ont cependant recensé des cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Ahdath.

Le concours de recrutement des enseignants cadres des Académies régionales de l’Education et de la Formation (AREF), qui s’est déroulé samedi dernier, n’a pas échappé à la triche. En effet, des dizaines de cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude ont été recensés lors du déroulement des épreuves écrites dans certains centres d’examens, et ce à l’échelle nationale, fait remarquer le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 14 décembre. Ainsi, indiquent les sources du quotidien, au niveau de l’Académie régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi, douze cas de fraude ont été enregistrés.

Ces fraudeurs, précisent les mêmes sources, ont été sanctionnés selon les dispositions de la loi 2.13 relative aux examens et aux concours. Des rapports ont été rédigés dans ce cadre et des procès-verbaux ont été dressés par les responsables chargés de la surveillance, ajoutent les mêmes sources sur la base d’un communiqué de l’AREF de Marrakech-Safi, où le nombre de candidats a atteint le nombre de 13.988 au titre de la session de décembre 2021.

Selon des données de l’AREF, poursuit le quotidien, 7.365 candidats concourent pour des postes dans le cycle de l’enseignement primaire, tandis que 5.461 candidats concourent pour des postes au niveau secondaire qualifiant et collégial. Par ailleurs, 1.162 candidats ont été convoqués pour passer le concours de recrutement des cadres d’appui pédagogique, administratif et social.

Des cas de fraude ont été également recensés au niveau de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de l’Oriental, où 6.874 candidates et candidats ont passé les épreuves écrites de ce concours. Selon un communiqué de l’AREF, quatorze cas de triche aux épreuves écrites ont été enregistrés, dont huit pour le cycle primaire, quatre pour le cycle secondaire et deux pour les cadres d’appui.

A ce propos, la même source précise que l’un de ces cas a été soumis aux autorités compétentes, alors que des rapports ont été rédigés pour les autres cas, en vue de prendre les mesures disciplinaires adéquates. Selon la loi 2.13, les mesures disciplinaires consistent en avertissements, suspensions, sanctions privatives de liberté allant jusqu’à cinq ans de réclusion criminelle et amendes allant jusqu’à 100.000 dirhams.

Un total de 180.000 candidats ont passé le concours de recrutement des cadres des Académies régionales de l'éducation et de la formation (AREF). Au total, 17.000 postes sont à pourvoir au niveau des douze AREF du Royaume.