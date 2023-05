Appui social: presque 2 millions de ménages inscrits sur le RSU

La généralisation du registre national de la population (RNP) et du registre social unifié (RSU) dans les régions, les préfectures et les provinces du royaume avance dans le bon sens.

C’est ce qu’indiquent les statistiques relatives aux deux registres à l’échelle nationale. En effet, le RNP compte plus de 9 millions de personnes inscrites, alors que le RSU est à 1.8 million de ménages inscrits, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du week-end des 27 et 28 mai.

Pour réussir cette opération, les autorités compétentes ont mobilisé tous les moyens humains et matériels. En termes de chiffres, ce sont plus de 5.000 agents et cadres qui ont été mobilisés pour s’acquitter de cette mission dans plus de 1.600 centres de services à travers le pays.

Les ressources humaines ont été formées et les moyens matériels ont été mis à leur disposition pour concrétiser cette nouvelle approche de soutien direct, en ciblant les bénéficiaires sur la base de critères bien déterminés, indiquent les sources du quotidien. C’est à partir de ces critères socio-économiques objectifs, vérifiables et observables que le RSU permet aux programmes d’appui social de déterminer l’éligibilité des ménages.

Ces programmes d’appui social, rappelle la même source, sont régis par les dispositions de la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social et portant création de l’Agence nationale des registres.

Cette loi a pour objet «la mise en place d’un dispositif national d’enregistrement des ménages et des individus désirant bénéficier des programmes d’appui social gérés par les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics, à travers la création d’un Registre social unifié et d’un Registre national de la population, afin de déterminer les catégories cibles et leur permettre de bénéficier desdits programmes, ainsi que la création d’une Agence nationale de gestion des registres relatifs audit dispositif», rappellent les sources du quotidien.