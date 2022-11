L’ouverture des inscriptions au programme Tayssir, pour l'année scolaire 2022-2023, débutera le 21 novembre 2022 pour les nouveaux élèves du cycle primaire et des collégiens de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

© Copyright : DR

Le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé le lancement des inscriptions au programme Tayssir pour l'année scolaire 2022-2023, au bénéfice des nouveaux élèves du cycle primaire en milieu rural, ainsi que des collégiens des milieux ruraux et urbains, qui souhaitent bénéficier de ce programme.

Cette opération s’inscrit «dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord de partenariat pour la gestion déléguée du programme Tayssir des transferts monétaires conditionnels à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) Prévoyance, que dirige la Caisse nationale des retraites et des assurances (CNRA)», indique un communiqué du ministère.

L’ouverture des inscriptions au programme Tayssir pour l'année scolaire 2022-2023 débutera à partir du 21 novembre 2022 pour ceux qui résident dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, et qui souhaitent bénéficier de cette aide accordée aux familles des nouveaux élèves de l’enseignement primaire, poursuivant leur scolarité en milieu rural, ainsi que des collégiens des milieux ruraux et urbains souhaitant bénéficier de ce programme, a indiqué le ministère dans son communiqué.

Le ministère révèle que cette étape est une phase de test, avant la généralisation de ce programme aux autres régions du Royaume, à compter du lundi 5 décembre 2022.

L’opération d’inscription pour cette année scolaire se fera aux agences de proximité de la CDG Prévoyance et sur son site web (https://tayssir.cdgprevoyance.ma/) ainsi que sur l’application mobile Tayssir.

Des pièces justificatives sont demandées pour bénéficier de cette aide et pouvoir s’inscrire à ce programme-des documents à présenter au guichet des agences de proximité ou via le site web susmentionné: la Carte d’Identité Nationale Électronique du tuteur légal, l’identifiant Massar de l’élève, le numéro d’adhésion au régime d’assistance médicale RAMED (si le (ou la) concerné(e) en est bénéficiaire), ainsi qu’une déclaration sur l’honneur ou un certificat de tutelle sur l’élève bénéficiaire, si le tuteur n’en est pas le père.

Pour faciliter le suivi des dossiers et favoriser l’obtention de l’aide financière, le ministère incite les parents et tuteurs à ouvrir un compte dans une des agences de proximité de CDG Prévoyance et à s’inscrire sur le site web ou sur l’application Tayssir susmentionnés.

Il faut enfin savoir, pour toute information supplémentaire, que le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports met à la disposition des parents et tuteurs le site web suivant: https://tayssir.cdgprevoyance.ma/.