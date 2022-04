© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Pâtisseries traditionnelles ou revisitées… En ce mois sacré de Ramadan, les boulangers d’Agadir sont mobilisés pour répondre aux besoins de la population.

Viennoiseries, briouates, quiches et mini-pizzas… Les délices ne manquent pas à la table du ftour des Marocains au cours de ce mois sacré. Pour répondre aux attentes d'une clientèle à la recherche de nouveautés, les boulangers et pâtissiers d’Agadir ne chôment pas.

«Les clients viennent s’approvisionner chaque jour pour remplir leur table du ftour. Il y en a pour tous les goûts et nous essayons chaque année d’innover afin de proposer de nouvelles recettes», indique, interrogé par Le360, El Hassan Elfqih, employé d’une boulangerie-pâtisserie de la ville.

De son côté, Amina, gérante d’une boulangerie à Agadir, fait remarquer que l’engouement est au rendez-vous cette année, que ce soit pour les pâtisseries traditionnelles ou des gâteaux plus moderne. Elle explique que les professionnels prennent en considération le pouvoir d’achat des ménages et proposent des produits adaptés à toutes les bourses.

Le président régional de la Fédération nationale des boulangeries et pâtisseries du Maroc, Walid Essaidi, assure que les membre de la fédération ont tous été mobilisés et sensibilisés au cours de cette période pour assurer l’approvisionnement des étals en quantités et qualité suffisantes, afin de répondre à l’abondance de la demande.