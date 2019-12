© Copyright : DR

Le compte Instagram Hamza mon bb, qui a valu à plusieurs célébrités d'engager des poursuites judiciaires contre X, est de retour. Ce pseudo a refait surface en début de soirée, hier, lundi 30 décembre, juste avant la remise en liberté, sous cautions, des sœurs Batma.

«Vous n’aurez pas Hamza mon bb et ne vous fatiguez pas!». C’est de cette manière qu'un compte Instagram homonyme, opérant lui aussi sous le nom de Hamza mon bb, a annoncé son retour, juste avant la remise en liberté des soeurs Batma, Ibtissam et Dounia, sur décision du Parquet près le tribunal de première instance de Marrakech.

«Concernant Dounia Batma et sa soeur, elles n’ont rien à avoir avec ce compte. La preuve est que je me suis attaqué à Ibtissam à maintes reprises», écrit la (ou les) personne(s) anonyme(s) qui administrent ce compte. Hamza mon bb promet de continuer sur sa lancée et de «balancer» d'autres scandales concernant des célébrités.

«Prochainement, ce compte sera clos, je vais récupérer mon compte à plusieurs millions de vue et vous allez le regretter», a menacé l’instagrammeur (se) anonyme.